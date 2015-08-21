به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام قاضی عسگر در خطبههای پیش از نماز جمعه این هفته تهران افزود: حج میتواند کار یک امت را اصلاح کند و هر انسانی که بتواند از آن درست استفاده کند همین یک سفر برای او کافی خواهد بود چرا که تحول روحی در او ایجاد کرده که تأثیرش در جامعه نیز قابل مشاهده است.
وی با بیان اینکه حج را باید از دو جهت ظرفیتهای مکه و مدینه و خود اعمال حج بررسی کرد، گفت: حج آثار و برکات زیادی دارد که در هیچ یک از فرایض دینی به صورت یکجا وجود ندارد و در برخی روایات آمده که حج انسان را از گناه و آلودگی پاک میکند و خداوند به وسیله حج روح او را آرام کرده و انسان را نورانی میکند؛ نورانیتی که تنها اولیای خدا میتواند ببیند.
قاضی عسگر ادامه داد: خداوند خیر دنیا و آخرت را به حاجی میدهد و دستیابی بهشت را پاداش حج مقبول قرار داده است. خداوند دعای حاجی را مستجاب کرده و حاجی واقعی را کنار پیامبران، صدیقین، شهدا و صالحین قرار میدهد و او را از عذاب الهی ایمن میکند.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت به شکل حج اشاره کرد و گفت: شکل انجام حج هم قابل توجه است چرا که با سایر کارها و واجبات سازگاری ندارد؛ برگزاری یک دوره تمرینی برای حاجی، او را آماده میکند تا محرم وارد خانه خدا شده و به قرب الهی راه پیدا کند او در یک لباس یکسان که در آن گناه نکرده به گرد خانه خدا میچرخد و حتی برخی مستحبات بعد از محرم شدن بر او حرام میگردد.
قاضی عسگر افزود: مثلاً در مواقع عادی عطر زدن مستحب و سنت پیامبر است اما وقتی کسی محرم میشود به او میگویند حق نداری از این به بعد در آینه نگاه کنی، عطر بزنی یا زینت کنی؛ این موارد حاجی را تمرین میدهد تا آماده شود که وقتی وارد مسجدالحرام شد به ظاهر نگاه نکند و با حجرالاسود به عنوان دست خدا بیعت کند و به گرد کعبه که نماد خداوند و حق است، بگردد.
وی در مورد برکات اجتماعی حج گفت: حج میتواند از نظر رفتاری با کنترل خشم و زبان فرد جامعه را اصلاح کند و به حدی مهم است که در حدیثی از رسول خدا (ص) نقل شده اگر کسی بخواهد بفهمد حجش مورد قبول قرار گرفته یا خیر، باید به خود نگاه کند و ببیند از نظر رفتاری در او تغییری ایجاد شده است یا خیر.
حجتالاسلام قاضی عسگر افزود: برکت دیگر حج، وحدتآفرینی است بطوریکه تمام مسلمانان در ۴ طرف کعبه به سمت خانه خدا میایستد و وحدت قبله و پیامبر را ایجاد میکند.
وی حج را نماد اقتدار جامعه اسلامی دانست و در مورد توهینهای انجام شده به حاجی و حج گفت: یک حادثهای در فرودگاه جده اتفاق افتاد و چقدر افراد خلاف دین ضد حج حرف زدند و به حجگزار توهینها کردند و در شبکههای اجتماعی آن را منتشر کردند.
قاضی عسگر خاطرنشان کرد: بعضیها هم از تریبون رسمی گفتند حج را تعطیل کنید این افراد نه حج را میشناسند و نه آیات را خواندهاند؛ آیا درست است به خاطر یک حادثه ما حج را تعطیل کنیم؟
نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت در بخش دوم صحبتهای خود به ظرفیتهای مکه و مدینه اشاره کرد و گفت: مکه امالقرای اسلام است و این شهر دارای امنیت برای حجاج محسوب میشود چرا که وقتی حاجی محرم میشود حق ندارد خون خود را بریزد، گیاه خانه خدا را بکند، سلاح بردارد و یا حیوانات را آزار دهد.
وی، مکه را شهری دانست که در آن همه مساوی هستند و برای همه امتیازات مادی یکسان برقرار است، گفت: کعبه خانهای است که خدا برای اولین بار برای عبادت مردم ایجاد کرد و حتی بعد از طوفان نوح که همه جا را آب گرفته بود محل کعبه اول از همه خشک شد بنابراین طبق سخنان امیرالمؤمنین (ع)، حج بیرق اسلام است و همیشه باید باقی بماند.
قاضی عسگر کعبه را خانه پاکان دانست و گفت: کعبه وسیلهای است برای قوام و پایداری جامعه اسلامی و این مسلمانان هستند که به برکت آن میتوانند از ظرفیت نورانی استفاده کنند چرا که خانه خدا محور آزادی است و کسی مالک آن نیست.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در مورد شهر مدینه نیز گفت: این شهر ویژگیهای مهمی دارد به طور مثال مرقد مطهر رسولالله(ص)، امامان و فاطمه (س) در آن قرار گرفته و هر گوشه آن تاریخ اسلام است ما در مدینه منزل پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) را میبینیم و ستونها و دیوارهای آن با ما حرف میزند.
وی تأکید کرد: نباید اجازه بدهیم معنویات از ما گرفته شود حج و حاجی یک ارزش هستند و چقدر هوشیارانه رهبران ما عمل کرده و میکنند شما به فتواهای آنها نگاه کنید که امام فرمود نماز جماعت را در هتلها برقرار نکنید و به مساجد بروید و پشت امامان اهل سنت نماز بگذارید.
قاضی عسگر در تذکراتی به حجاج گفت: شرایط حج امسال ویژه است جهان اسلام را فتنهها گرفته و تحریکات رسانهای دشمنان ما ممکن است روی برخیها اثر بگذارد همانطور که برای عملیات انتحاری، برخی را از اروپا و چچن به میدان میآورند.
وی افزود: خدای ناکرده شاید این فریبخوردگان بخواهند در حج امسال کاری کنند بنابراین شما باید مراقب باشید تا اهانت به مقدسات اهل سنت انجام نشود و شرایط آنجا را مراعات کنید.
نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با بیان اینکه مقام معظم رهبری اهانت به مقدسات دینی را حرام اعلام کرد، گفت: حج را به عنوان یک فرصت غنیمت بدارید چون به راحتی به دست نمیآید و همین الان برخیها ۱۶ سال است که در نوبت حج هستند لذا باید آن را غنیمت دانست.
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