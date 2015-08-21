آمریکا کدخدای دیگران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالکریم عابدینی در خطبه‌های نماز جمعه قزوین که در مسجدالنبی برگزار شد، اظهار داشت: هفته دولت فرصتی است تا دولتمردان با تکیه بر سرمایه‌های ارزشمند موجود کشور، نیروی انسانی فراوان و مدیریت متعهدانه و منطقی برای توسعه کشور گام بردارند.

وی افزود: عوامل سازنده زیادی در کشور داریم که دولت می‌تواند با بهره‌گیری از آنها، سازندگی کشور را محقق کند و از مسئولان انتظار داریم دغدغه رفع بیکاری و ایجاد اشتغال، تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها را داشته باشند.

آمریکا نیازمند مدیریت است

خطیب جمعه قزوین تصریح کرد: کسانی که چشم به خارج از مرزها دارند باید بدانند آمریکا دیگر کدخدای جهان نیست، بلکه شرایطی دارد که برای خروج از مشکلات فراوان خود نیازمند مدیریت دیگران است.

امام جمعه قزوین به سالروز آتش کشیدن مسجدالاقصی توسط صهیونیست‌ها اشاره کرد و گفت: صهیونیست‌ها هرگز از مخالفت و کینه‌ورزی به اسلام و مسلمانان دست برنخواهند داشت. اگر مسلمانان هوشیار نباشند، آسیب می‌بینند.

وی یادآور شد: رمز پیروزی ملت‌های مسلمان و آزاده جهان، حفظ وحدت و انسجام و اتکال به خداوند است و ملت ایران نیز با تبعیت از ولایت فقیه، مسیر تعالی را طی خواهد کرد.

امام جمعه قزوین اظهار داشت: مساجد به عنوان کانون‌های مهم دینی نباید فقط برای اقامه نماز استفاده شوند، بلکه محل مناسبی برای صله رحم، تفسیر قرآن و نهج‌البلاغه و بحث و گفتگو در خصوص مسائل مهم کشور هم هست.

حجت‌الاسلام عابدینی همچنین در خصوص بزرگداشت حضرت شاهچراغ، علامه مجلسی، اهمیت تبلیغ در دین اسلام و ویژگی های حجه الوداع نکاتی را یادآور شد.

وی در پایان در خصوص سالروز شهادت سیدعلی اندرزگو و تداوم توطئه آمریکا در ایران و سالروز ۲۸ مرداد مطالبی بیان کرد و خواستار هوشیاری مردم در همه صحنه‌ها و حفظ وحدت و تبعیت از ولایت فقیه شد.