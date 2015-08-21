توسعه دفاعی کشور نباید متوقف شود/ مساجد مظهر وحدت مسلمانان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری ظهر امروز و در خطبه های نماز جمعه تبریز با بیان اینکه آمریکا مصداق عینی استکبار است، افزود: قطعا راه نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آمریکا به کشورمان را خواهیم بست و اجازه نخواهیم داد برجام بهانه ای برای نفوذ آمریکا در ایران باشد.

وی با تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی قطعنامه شورای امنیت برای محدود کردن توان موشکی را قبول ندارد، ادامه داد: بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری جمهوری اسلامی هرگز از توسعه و توانمندسازی صنعت دفاعی خود عقب نشینی نمی کند.

آیت الله مجتهد شبستری با بیان اینکه قابلیت های حریم دفاعی و امنیتی کشور حفظ می شود، ابراز داشت: دشمنان نظام و انقلاب اسلامی ایران از توانمندی های دفاعی کشورمان و جوانان بااستعداد ما می ترسند و می خواهند تجهیزات موشکی ایران را از جمله موشک های بالستیک را منحل کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران همانطوری که در قرآن بر آن تاکید شده، گفت: ما در کشور تجهیزات دفاعی خود را توسعه می دهیم و خود را در هر زمان آماده برای دفاع می کنیم، بعد از انقلاب اسلامی پیشرفت های دفاعی کشور قابل تقدیر است و تاکنون توانمندی های موشکی کشور از جمله موشک های بالستیک قدرت بازدارندگی داشته است.

شهیدان رجایی و باهنر الگوهای دولتمردان باشند

آیت الله مجتهد شبستری با اشاره به آغاز هفته دولت و با تاکید بر اینکه باید شهیدان رجایی و باهنر الگوهای دولتمردان باشند، گفت: دولتمردان و مسئولان از شهیدان رجایی و باهنر درس خدمت و ساده زیستی بیاموزند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی سپس به هفته حج اشاره کرد و بر ضرورت رعایت آداب و مقدمات حج تاکید داشت و افزود: زائرانی که به خانه خدا مشرف خواهند شد اگر آداب و مقدمات حج را رعایت کنند دچار تغییر و تحول معنوی می شوند.

وی سپس به روز جهانی مساجد اشاره کرد و گفت: مساجد مظهر وحدت مسلمانان هستند برای همین صهیونیست ها با آتش زدن مسجد الاقصی به دنبال ایجاد رخنه بین وحدت مسلمانان بودند.

آیت الله مجتهد شبستری واقعه اتش زدن مسجد الاقصی توسط صهیونیست ها را نشان از خصومت صهیونیست ها با مسلمانان خواند و گفت: صهیونیست ها خبیث ترین دشمنان مسلمانان هستند.