غول داروسازي جهان از "باغبان وفادار" ناراضي است

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر"، "باغبان وفادار" به كارگرداني فرناندو ميريس و بازي رالف فاينس و ريچل ويتس بر اساس رماني از جان لوكاره ساخته شده و داستان يك فعال حقوق بشر را روايت مي‌كند كه پس از اطلاع يافتن از جريان آزمايش داروهاي يك شركت بزرگ داروسازي روي مردم فقير آفريقا، به طرز مرموزي كشته مي‌شود. اين فيلم هم به لحاظ فروش در گيشه سينماهاي جهان و هم از نگاه منتقدان سينمايي جزو موفقترين فيلم‌هاي سال 2005 بود.

رالف فاينس در نمايي از "باغبان وفادار"

اما ژان پير گارنيه، مدير عامل شركت معظم داروسازي انگليسي ـ امريكايي گلكسواسميت‌كلاين، مدعي است كه به هيچ وجه تحت تأثير نحوه روايت "باغبان وفادار" از آنچه در صنعت داروسازي مي‌گذرد قرار نگرفته است. گارنيه به برنامه خبري چنل فور بريتانيا گفت: "مشكل فيلم اين است كه نويسنده، حداقل در كتاب، براي ارتباط داستان با دنياي واقعي بيش از اندازه تلاش كرده، آن هم واقعيتي كه وجود خارجي ندارد."



اين مدير پرنفوذ صنعت داروسازي جهان ادامه داد: "وقتي من به كاري كه ما در آفريقا انجام داده‌ايم و تفاوتي كه داروهاي ما در مناطق به تصوير كشيده شده در فيلم به وجود آورده‌اند نگاه مي‌كنم ـ جاهايي كه خودم هم در آنجا حضور داشته‌ام ـ متوجه مي‌شوم كه هيچكدام از عناصر داستان و فيلمنامه كمترين ارتباطي به واقعيت ندارند. آنچه به عنوان داستان نوشته و در فيلم "باغبان وفادار" هم به تصوير كشيده شده به خودي خود جذاب است و خواندن و ديدن آن لذتبخش. البته اين تنها در دنياي سرگرمي مجاز است و آنچه ما مي‌بينيم و مي‌خوانيم چيزي نيست كه در عالم واقع جريان دارد."



شركت داروسازي انگليسي ـ امريكايي گلكسواسميت‌كلاين امروز سود سال 2005 خود را اعلام كرد: حدود هفت ميليارد پوند. "باغبان وفادار" كه با بودجه‌اي 25 ميليون دلاري ساخته شده، فقط در خود ايالات متحده حدود 35 ميليون دلار فروخت. اين فيلم نامزد چهار جايزه اسكار در رشته‌هاي بهترين بازيگر نقش مكمل زن، بهترين فيلمنامه اقتباسي، بهترين موسيقي متن و بهترين تدوين شده و نامزد شير طلايي بهترين فيلم از جشنواره معتبر ونيز هم بود.