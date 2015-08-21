تیم راگبی بانوان گلستان به لیگ برتر صعودکرد/درخشش دوتیم سپک تاکرا

منصور دمیرچی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات لیگ برتر و لیگ دسته یک راگبی هفت نفره بانوان کشور به مدت سه روز در گلستان برگزار شد.

دمیرچی افزود: رقابت های لیگ برتر با شرکت ۵ تیم به صورت دوره ای و لیگ دسته یک با شرکت ۶ تیم در قالب دو گروه سه تیمی در استادیوم کریم آباد گرگان برگزار شد.

وی با بیان اینکه نماینده گلستان در لیگ دسته یک شرکت کرده بود گفت: تیم راگبی بانوان با کسب نتایج مناسب به فینال صعود کرد اما در این مرحله مغلوب تیم قدرتمند خراسان رضوی شد و به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

به گفته وی، نماینده گلستان به همراه خراسان رضوی جواز حضور در فصل آینده رقابت های لیگ برتر راگبی را به دست آوردند.

رئیس هیئت انجمن های ورزشی گلستان ادامه داد: در رقابت های لیگ برتر نیز تیم کرمانشاه با غلبه بر ستارگان تهران به عنوان قهرمانی دست یافت.

دوتیم گلستان در سپک تاکرا بانوان درخشیدند

دمیرچی به نفرات برتر مسابقات لیگ دسته یک اشاره و اظهار کرد: بنا بر اعلام کمیته فنی مسابقات، سحر کیانی و هدیه مقدس زاده از تیم گلستان در جمع هفت بازیکن برتر لیگ یک انتخاب شدند.

وی در ادامه به موفقیت تیم های سپک تاکرا بانوان استان اشاره کرد و گفت: در دور رفت رقابت های لیگ برتر سپک تاکرا بانوان، تیم های گلستان الف و گلستان ب به مربیگری «پریناز سلیمانی» به ترتیب در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

وی با بیان اینکه در این رقابت ها ۶ تیم حضور داشتند خاطرنشان کرد: دور برگشت این رقابت ها احتمالاً به میزبانی گلستان در آبان ماه برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت انجمن های ورزشی گلستان همچنین از میزبانی رقابت های سافت بال قهرمانی کشور بانوان خبر داد و گفت: این مسابقات از هشتم شهریورماه در گرگان برگزار خواهد شد و چهار روز به طول می انجامد.

منصور دمیرچی درباره زمان آماده سازی زمین کریکت گرگان بیان کرد: برای آماده سازی زمین کریکت منتظر تامین اعتبار از سوی فدراسیون انجمن های ورزشی کشور هستیم و در صورت آمادگی، رقابت های آقایان و بانوان قهرمانی کشور را میزبانی خواهیم کرد.