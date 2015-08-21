حضور ۵۳ رسانه در نمایشگاه مطبوعات جنوبشرق استان تهران

غلامرضا فرجیان عصر جمعه در حاشیه دومین روز نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های جنوب شرق استان تهران با اشاره به استقبال خبرنگاران از این نمایشگاه اظهار داشت: خوشبختانه خبرنگاران و اصحاب رسانه جنوبشرق استان تهران استقبال قابل توجهی از این نمایشگاه کردند.

مدیر اجرایی نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های جنوبشرق استان تهران افزود: برخی از رسانه های حاضر در این نمایشگاه، حوزه فعالیت آنان استان تهران و برخی نیز جنوبشرق استان تهران است که این نشان دهنده پتانسیل و ظرفیت های موجود در این منطقه است.

وی ادامه داد: جنوبشرق استان تهران از بیشترین تعداد خبرنگار و رسانه در استان تهران برخوردار است و حتی فعالیت اصحاب رسانه این منطقه از برخی استان های کشور بیشتر و با برخی استان ها برابری می کند.

فرجیان اضافه کرد: در نمایشگاه مطبوعات و رسانه های جنوبشرق استان تهران که به مدت پنج روز در محل دائمی نمایشگاه های قرچک برگزار می شود بیش از ۵۳ رسانه مکتوب و مجازی در قالب ۲۹ غرفه شرکت کرده اند.

این فعال رسانه ای جنوبشرق استان تهران یادآور شد: هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی هر چه بیشتر مردم با رسانه های فعال منطقه و بیان مشکلات، دغدغه ها و انتظاراتشان و همچنین بیان خدمات ارائه شده از سوی مدیران به مردم این منطقه است.