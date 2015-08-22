وضعیت سود دهی شرکت های صندوق بازنشستگی کشوری

علیرضا برادران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تعداد شرکتهای زیرمجموعه این صندوق، افزود: در حال حاضر ۱۸۷ شرکت زیرمجموعه ما هستند که در حوزههای مختلفی فعالیت میکنند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا این شرکتها ورشکسته و یا در وضعیتی بحرانی به سر میبرند یا خیر، گفت: ما قانون ورشکستگی در کشور نداریم، اما در فضای جدید کسب و کار نیاز است که قوانین تجارت، کار و برخی دیگر از قوانین مورد بازنگری قرار گیرند، اما در مجموع بخش اندکی از شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی زیانده هستند.
برادران تاکید کرد: شرکتهای زیانده بدهی به بانک داشته که خوشبختانه با قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی برخی از این شرکتها که از منابع ارزی استفاده میکردند، میزان بدهی آنها به مقدار قابل توجهی تنزل پیدا کرده است.
صنایع شیمایی و پتروشیمی عمده فعالیت شرکت های زیر مجموعه
وی به فعالیت شرکتهای زیرمجموعه اشاره کرد و افزود: عمده فعالیت آنها در حوزه صنایع شیمیایی و پتروشیمی است که به طور مثال پتروشیمی جم، شرکت ملی نفتکش و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی از بزرگترین شرکتهای سودده ما محسوب میشوند.
به گفته برادران، این شرکتها سالیانه ۲۵ تا ۳۵ درصد بازدهی دارند.
ورورد شرکت ها به بورس و فرابورس
وی در مورد ورود شرکتها به فرابورس و بورس نیز گفت: در حال حاضر بسیاری از شرکتهای ما در بورس هستند و اخیرا شرکت پتروشیمی جم از فرابورس وارد نماد بورس شد که خود این موضوع رخداد مهمی است.
سرپرست معاونت سرمایهگذاری و اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به اینکه صنایع شیر پگاه ۴۰ درصد بازار کشور و جمعیت ایران را تغذیه میکنند، گفت: این شرکت در بهترین وضعیت کیفیت قرار دارد و زمانی که در شیر پالم میزدند، پگاه این کار را نکرد چون وابسته به یک مجموعه دولتی است.
وی گفت: بسیاری از شرکتهای صنایع شیر که ۲۰ شرکت زیرمجموعه آن است، آمادگی دارند وارد فضای بورس شده و به مردم واگذار شوند.
برادران گفت: امیدواریم با فضای بهتر بازار که پیشبینی میشود در ماه آینده وضعیت بهتر شود، بتوانیم این شرکتها را عرضه عمومی کنیم.
۱۲۰۰ میلیارد تومان سود امسال ۱۸۷ شرکت
وی با اشاره به اینکه نظامهای بیمهای و سرمایهگذاری در دنیا بیشتر به سمت خصوصیشدن پیش رفتهاند، گفت: در حال حاضر با توجه به اتفاقات مثبتی که در فضای دیپلماسی کشور رخ داده، فرصت خوبی است که با بازنگری قوانین و تغییر برخی از آنها، حوزههای اقتصادی و بیمهای صندوقها به حوزههای خصوصی و فعالیتهای مشارکتی با بخش خصوصی و استفاده از سرمایهگذاران خصوصی سوق پیدا کنند که باعث افزایش بهرهوری خواهد شد.
برادران به سود سالانه شرکتهای زیرمجموعه صندوق کشوری اشاره کرد و اظهار داشت: سال گذشته هزار میلیارد تومان سود این شرکتها بود که امسال پیشبینی میکنیم این سود به ۱۲۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کند.
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