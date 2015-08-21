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۳۰ مرداد ۱۳۹۴، ۱۸:۰۰

رقابتهای جهانی دوومیدانی؛

حضور قاسمی، تفتیان و رجبی در نخستین روز مسابقات

حضور قاسمی، تفتیان و رجبی در نخستین روز مسابقات

پانزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان در حالی از روز شنبه در شهر پکن آغاز می‌شود که در روز نخست مسابقات سه نماینده ایران به رقابت با حریفان خود می‌پردازند.

به گزار خبرگزاری مهر و نقل از سایت فدراسیون دوومیدانی، پانزدهمین دوره رقابتهای جهانی دوومیدانی، از فردا شنبه با حضور  ۱۹۳۶ ورزشکار از ۲۰۷ کشور آغاز می‌شود تا پکن میزبان بزرگترین رویداد ورزشی جهان در سال ۲۰۱۵ باشد.

در روز نخست این رقابتها، رضا قاسمی، حسن تفیتان و لیلا رجبی سه نماینده کشورمان هستند که به رقابت با حریفان خود می‌پردازند.

برنامه رقابتهای نمایندگان ایران در این مسابقات به وقت تهران به شرح زیر است:
شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۴
صبح روز اول:
دوی ماراتن: محمد جعفر مرادی، ساعت ۴:۵
پرتاب وزنه زنان (دور مقدماتی): لیلا رجبی، ساعت ۶:۴۰
دوی ۱۰۰ متر (پیش مقدماتی): حسن تفتیان و رضا قاسمی، ساعت ۹:۱۰

بعد از ظهر روز اول:
دوی ۱۰۰ متر (مرحله مقدماتی): حسن تفتیان و رضا قاسمی، ساعت ۱۵:۵۰
پرتاب وزنه زنان (فینال): لیلا رجبی،  ساعت ۱۶:۳۵

برنامه کامل رقابتهای روز نخست در تصویر زیر می‌آید:

دوومیدانی

کد مطلب 2889665

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