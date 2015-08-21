افزایش تب مالت در استان های غربی/مراکز سنتی لبنی تعطیل نمی شوند

دکتر رسول دیناروند در حاشیه بازدید از واحد صنایع لبنی افزود: توصیه قطعی ما به مردم این است که فقط و فقط شیر پاستوریزه مصرف کنند، شیری که در صنعت کشور پاستوریزه بسته‌بندی و در سراسر کشور عرضه می شود و تحت نظارت است و اطمینان به سلامت آن صدها برابر بیشتر از شیری است که به صورت سنتی و فله عرضه می شود.

وی اضافه کرد: نظارت بر سلامت و کیفیت غذا بر عهده سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت است از این رو علاقه‌مند نیستیم مردم شیر و لبنیات سنتی مصرف کنند زیرا هیچ گونه نظارتی بر سلامت و کیفیت آنها وجود ندارد.

دیناروند در عین حال گفت: از بابت کیفیت و سلامت صنایع لبنی، خیال مردم راحت باشد البته ما هم به وظایف نظارتی خود عمل می کنیم.

وی ادامه داد: به هیچ عنوان علاقه‌مند نیستیم مراکز سنتی لبنی را تعطیل کنیم، اما به مردم اعلام می‌کنیم شیر پاستوریزه مصرف کنند البته با عرضه شیر به صورت سنتی و فله ۱۰۰ درصد مخالفیم، در بقیه فرآورده‌های لبنی مردم می‌توانند از عرضه فله‌ای مصرف کنند اما نظارت دولت بر حوزه صنعت لبنیات انجام می شود.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه صنایع لبنی ما فعال و بالنده و دارای جایگاه خوب هستند که می‌توانند هم نیاز داخل کشور و هم نیاز بازارهای صادراتی را تأمین کنند افزود: درصد بالایی از اشتغال صنعتی مربوط به صنایع غذایی است و بازدید از واحدهای لبنیات اطراف تهران با هدف حمایت از صنعت لبنیات انجام می شود زیرا از دید وزارت بهداشت یکی از محصولاتی که حمایت از آن و توسعه و تولید و مصرف کالاهای آن به نفع سلامت مردم است شیر و لبنیات البته از نوع کم‌چرب آن است.

دیناروند افزود: اینکه وزارت بهداشت راغب است قیمت شیر افزایش یابد درست منعکس نشده است معتقدیم باید قیمت شیر واقعی شود، البته دولت باید حمایت کند تا هزینه مصرف کننده کمتر شود زیرا صنعت نمی تواند زیان ببیند و کنترل قیمت نباید به گونه ای انجام شود که تولیدکنندگان شیر و صنعت لبنیات، تولید با کیفیت پایین داشته باشند.

وی اضافه کرد: قیمت شیر پرچرب باید بالاتر باشد تا مردم تشویق شوند از شیر و مواد لبنی کم‌چرب استفاده کنند.

دیناروند افزود: سرانه مصرف شیر ما ۷۰ تا ۹۰ لیتر در سال است که باید بتوانیم ۵۰ درصد این میزان را افزایش دهیم، البته در برخی از کشورهای اروپایی سرانه مصرف شیر ۳۰۰ لیتر در سال است، در مقابل کشورهایی هستند که سرانه مصرف آنها ۳۰ لیتر است.

وی اضافه کرد: امیدواریم با افزایش ظرفیت‌هایی که در صنایع لبنی ایجاد می شود با تأمین نیاز کشورهای اطراف، بازارهای منطقه ای را حفظ کنیم البته هم اکنون صنعت لبنیات ما به ویژه در حوزه بستنی صادرات خوبی دارد.

معاون وزیر بهداشت گفت: تخلف در هر صنعتی اتفاق می افتد که ما برخورد می‌کنیم اما مردم اطمینان داشته باشند که بیشتر محصولات صنعتی غذایی، سالم و مورد تایید ماست.

وی گفت: بیشتر تخلفات در صنایع کوچک لبنی است اما همه تخلفات در این صنایع نبوده است البته برخی مواقع تخلفات عمدی نیست، مانند اصلاح هواساز و جابه‌جایی خط تولید از مواردی است که نمی توان گفت تخلف عمدی است.