بسکتبالیست های نونهال گلستانی قهرمان شدند

فرهاد زحمتکش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم بسکتبال نونهالان گلستان در مرحله فینال مسابقات منطقه سه کشور با غلبه بر نماینده گیلان به عنوان قهرمانی این رقابت ها دست یافت.

زحمتکش با بیان اینکه فراز زحمتکش هدایت تیم را بر عهده داشت افزود: پیش از این تیم های نوجوانان و جوانان بسکتبال استان نیز با غلبه بر حریفان خود جواز حضور در مرحله نهایی این مسابقات را پیدا کرده بودند.

وی همچنین از اعزام تیم مینی بسکتبال به مسابقات منطقه کشور خبر داد و گفت: این مسابقات از روز سه شنبه سوم شهریور ماه در شهرستان لاهیجان استان گیلان آغاز خواهد شد.

وی به مسابقات لیگ جوانان کشور اشاره و اظهار کرد: تیم هیئت بسکتبال گرگان در مسابقات لیگ جوانان کشور ویژه افراد متولد یازده دی ۱۳۷۶ به بالا که از سوم شهریور آغاز می شود، شرکت می کند.

دبیر هیئت بسکتبال استان گلستان خاطرنشان کرد: این مسابقات در ۱۲ استان برگزار می شود و در صورت موافقت شهردار، یکی از این میزبانی ها به گرگان تعلق خواهد گرفت.

زحمتکش تصریح کرد: عدم موافقت شهردار به بسکتبال و جوانان این منطقه لطمات بزرگی خواهد زد که نمی توان آن را نادیده گرفت.

به گفته وی، باتوجه به برنامه ریزی فدراسیون، مسابقات بسکتبال پایه در چهار رده سنی مینی، نونهالان، نوجوانان و جوانان در دو بخش پسران و دختران با عنوان «قهرمانی مناطق هشتگانه کشور» برگزار شده است.

وی بیان کرد: هر منطقه از چهار استان تشکیل شده است و مسئولیت منطقه ۳ کشور که استان های مازندران، گیلان، خراسان شمالی و گلستان حضور دارند را «ابراهیم کریمی» رئیس هیئت بسکتبال گلستان بر عهده دارد.