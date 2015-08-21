به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، علی اکبر طاهری ضمن تقدیر از حمایت هواداران از تیم محبوب پرسپولیس، ضمن بیان مطلب فوق افزود: با توجه به اتفاقات چند هفته اخیر در خصوص داوری‌های پرسپولیس در لیگ برتر، متاسفانه شاهد مسائل حاشیه‌ای در امر قضاوت بودیم که هواداران را به شدت نگران و دل شکسته کرده که لازم می‌دانم در همین خصوص به چند نکته اشاره ‌کنم.

وی افزود: ابتدا بایداز بازیکنان تیم پرسپولیس تشکر و قدردانی کنم که نشان دادند با غیرت و همبستگی کامل خود، بیش از شرایط و سطح بازی در لیگ ظاهر شدند و با دوندگی و بازی منطقی، زیبا و دیدنی همه اعضای تیم باعث دلگرمی هواداران شدند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس اضافه کرد: احمد نورالهی با نظر پزشک خود، ۲۰ روز تا یک ماه دیگر باید استراحت می‌کرد اما به میدان رفت و عملکرد مطلوبی داشت. حتی بنگر، دروازه‌بان، مدافعان، هافبک‌ها و مهاجمان با دوندگی و بازی مثال‌زدنی خود هر کدام به بهترین شکل ظاهر شدند و تمام تلاش خود را برای موفقیت تیم و شاد کردن دل هواداران به کار بستند.

وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه برخی عوامل باعث تشویش اذهان هواداران، بازیکنان و کادر فنی شد و استرس مضاعفی را به تیم وارد کرد که باتوجه به این همه قابلیت که به نمایش در آمد، قابلیت‌های نهایی آنها که به ثمر رساندن گل‌های بیشتر و کسب ۳ امتیاز این بازی بود، پشت این حواشی بماند. ما در خارج از زمین مسابقه نیز حاشیه‌هایی داشتیم و تلاش کردیم آنها به تیم وارد نشود. مواردی چون برخی ابراز کمک‌های حمایتی که گفته می‌شد و انجام نمی‌گرفت و مسائلی اینچنینی که با آن روبرو بودیم.

طاهری در ادامه در مورد هزینه کردن برای رفع حواشی خاطرنشان کرد: خیلی از هواداران، کارشناسان، دوستداران پرسپولیس و فعالان در این صنعت بارها متذکر شده‌اند که بیش از بودجه‌ای که برای تیم، بازیکنان و کادر فنی هزینه می‌شود، باید برای رفع حواشی صرف کرد، که از نظر بنده و هیات مدیره این کار اخلاقی و حرفه‌ای نیست. لکن می‌بینیم مسائلی در این راستا برای نتایج و اتفاقات ناگوار در جریان است اما اگر چنین باشد بسیار متاسفم.

وی در مورد پیگیری اعتراضات داوری به فدراسیون تاکید کرد: اعتراضاتی که داشتیم در دو بازی با استقلال خوزستان و سپاهان بود که متاسفانه هیچ‌گونه عکس‌العملی از سوی فدراسیون فوتبال و کمیته داوران ندیدیم و این در شرایطی بود که هفته گذشته ما را جریمه کردند که هواداران به داور توهین کرده‌اند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس اضافه کرد: ما از این کار حمایت نمی‌کنیم اما چطور این تنبیه‌ها که با سوت‌های اشتباه و تحریک هواداران اتفاق می‌افتد، با این سرعت پیگیری می‌شود ولی هیچ‌گونه عکس‌العملی روی موارد پیش آمده در داوری مسابقات پرسپولیس که واضح و روشن است برخوردی نمی‌شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: طبق نظر داوران که اگر پای بازیکن بالا بیاید و برخورد نکند کارت زرد دارد و اگر برخورد بکند کارت قرمز، نمونه بارز آن برای امید عالیشاه در اهواز بود که داور صحنه مشابه را برای هادی نوروزی اخراج در نظر گرفت. چطور می‌شود با توجه به اعتراض قانونی، کتبی و به دور از رسانه‌ای شدن موارد، هیچ مسئولی متاعی بر این قضیه نگذاشت تا دل هواداران مکدر بشود و به این ناداوری‌ها اعتراض کنند.

طاهری ادامه داد: الان هواداران ما نگرانند و حق هم دارند، چرا که آنها معتقدند که نتایج جایی دیگری رقم زده می‌شود و به صورت سازماندهی شده این کارها انجام می‌شود تا این تیم را به جاهایی‌ دیگر ببرند تا منافع شخصی و گروهی و مقاصد خاصی دنبال گردد.

وی افزود: این موارد ما را به یاد جریان فیلم هزاردستان و خان مظفر می‌اندازد که عاقبت افراد را چگونه رقم می‌زدند. مفتش‌ها و شعبان بی‌مخ‌‌ها چگونه و از کجا به کجا هدایت می‌شدند اما این مسائل در صنعت فوتبال، ما را از اخلاق حرفه‌ای و هدف نهایی که همانا نشاط، تفریح و شاد کردن دل هواداران و همچنین طراوت جامعه است و همه باید از فوتبال لذت ببرند را دور می‌کند و بجای آن باعث نگرانی، تشویش و دلزدگی می‌شود.

سرپرست باشگاه پرسپولیس همچنین یادآور شد: قضاوت داوران، طبق نظر کارشناسان غیر طبیعی به نظر می‌رسید و باعث استرس بازیکنان در زمین می‌شد. طریقه برخورد با بازیکنان، آنها را بجای آرامش به فشارهای عصبی دعوت می‌کرد تا نتوانند خود را کنترل کنند و بهترین موقعیت‌های گلزنی برای تیم از دست می‌رفت.

وی در ادامه افزود: همه اینها مجموعه چیزهایی است که ما می‌بینیم و با توجه به نگرانی هواداران، غیر از ۹۰ دقیقه هر بازی، در طول هفته با این نگرانی‌ها مواجه هستیم و اصلا درست نیست که ما اینقدر زحمت بکشیم و در نتیجه متاسفانه خروجی آن به این صورت از کار در بیاید که مقبول هیچ کس نیست.

طاهری در خصوص بررسی این موارد و همچنین کناره‌گیری پرسپولیس از مسابقات رسمی در جلسه هیات مدیره گفت: این موارد قطعا در نشست با اعضای محترم هیات مدیره مورد بررسی قرار می‌گیرد و تصمیمات نهایی در این باره اعلام می‌شود. در این جلسه همچنین به دنبال احقاق حق پرسپولیس خواهیم بود و به هیچ عنوان از حق خودمان کوتاه نخواهیم آمد.