سقوط یک بالگرد و انهدام یک تانک سعودی در جیزان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد لبنان، منابع یمنی اعلام کردند که یک بالگرد آپاچی عربستان سعودی امروز در منطقه «الخوبه» در منطقه مرزی جیزان سقوط کرد.

سقوط این بالگرد آپاچی توسط موشک های زمین به هوا ارتش یمن صورت گرفت. نیروهای ارتش یمن همچنین پایگاه نظامی «الشبکه» در منطقه جیزان را هدف حملات موشکی خود قرار دادند.

خبر دیگر اینکه کمیته های مردمی و نیروهای ارتش یمن یک تانک سعودی را در پایگاه «غرف الشیخ» در منطقه جیزان منهدم کردند.

المسیره نیز گزارش داد که پایگاه های نظامی عربستان سعودی در مناطق مختلف همچون «الدود»، «الدخان»، «غرف الشیخ»، «جلاح»، «جبل الشبکه» و «العین الحاره» هدف حملات توپخانه ای و موشکی ارتش یمن قرار گرفت.