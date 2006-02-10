"هيئت بانوان مبلغه دولت اسلامي" مردم را به شركت در راهپيمايي 22 بهمن فراخواند

به گزارش خبرگزاري"مهر"، در بخشي از بيانيه هيئت بانوان مبلغه دولت اسلامي آمده است: خشم جهان اسلام در برابر چاپ مكرر و مغرضانه كاريكاتور موهن به ساحت مقدس پيامبر (ص) به گفته مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) خشمي است مقدس، كه نه در مقابل دنياي مسيحيت كه در برابر همه آنهايي است كه از دينداري و آزادگي به دورند.

خشم جهان اسلام امروز بايد صهيونيسم جهاني را نشانه برود كه همه هم و غم خود را مصروف تفرقه افكني ميان اديان الهي كرده است تا از اين گذار به اهداف شوم خود كه همانا سيطره بر تمام ملت هاست.

اين بيانيه مي افزايد: انقلاب اسلامي ايران پديده اي بود كه تمام معادلات جهاني امپرياليسم آمريكايي را به هم ريخت و راه سلطه تام آنان را بر جهان مسدود كرد و اين واقعيت، خوي استكباري آنان را بر آن داشت تا هجمه وسيعي را جهت براندازي جمهوري اسلامي ايران در پيش گيرند. لذا اين گونه اقدامات خصمانه براي ملت ما امر تازه اي نيست. هياهوي تبليغاتي غربيان بر سر موضوع پرونده هسته اي ايران نيز در جهت مقابله با اقتدار و استقلال بيش از پيش ايران اسلامي است.

دولت ما در تمامي مراحل مذاكره با كشورهاي اروپايي حسن نيت خود را در مقابل چشم جهانيان به نمايش گذاشت و در اين مسير از هيچ نوع همكاري فروگذار نكرد. با اين حال برخورد سياسي كشورهاي عضو شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي هسته اي با اين مسئله نشان از عدم حسن نيت و منطق ديپلماسي دارد، لذا صدور حكم اجراي مصوبه مجلس از جانب رياست محترم جمهوري مبني بر تعليق همكاري با آژانس انرژي هسته اي اقدامي است به هنگام و عزتمدارانه در جهت پيشبرد اهداف نظام، و تعالي و اقتدار ايران اسلامي.

در بيانيه هيئت بانوان مبلغه دولت اسلامي تصريح شده است: در اين موقعيت و شرايط حساس كه جهانيان حضور گسترده ملت ايران در راهپيمايي روز 22 بهمن ماه را مهر تاييدي دوباره بر مواضع به حق مسئولين جمهوري اسلامي در رابطه با دستيابي به فن آوري صلح آميز انرژي هسته اي مي دانند لذا از ملت رشيد و با صلابت ايران اسلامي جهت شركتي پرشور و بي نظير در راهپيمايي عظيم و با شكوه دعوت به عمل مي آوريم.