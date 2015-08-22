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۳۱ مرداد ۱۳۹۴، ۶:۰۳

در آستانه روز پزشک عنوان شد؛

برخی پزشکان در طرح تحول سلامت فراموش شده اند

برخی پزشکان در طرح تحول سلامت فراموش شده اند

عضو شورای عالی نظام پزشکی در آستانه روز پزشک(اول شهریور)، معتقد است که برخی گروه های پزشکی مورد بی مهری متولیان نظام سلامت کشور قرار گرفته اند.

دکتر داریوش طاهرخانی در آستانه روز پزشک، به خبرنگار مهر، گفت: قدمت رابطه بین پزشک و بیمار به درازای تاریخ است. به گونه ای که در ادوار مختلف مردم علاوه بر مداوای بیماری برای مشورت در امور اجتماعی نیز نزد این قشر مراجعه می کرده اند و به همین سبب عالمان به علم طب را «حکیم» خطاب می کردند.

وی ادامه داد: همواره دانش آموختگان طب، پس از تکمیل دانش خود و قبل از پرداختن به طبابت، ملزم به قرائت سوگندنامه ای در نزد اساتید خود بوده اند. تا علم خویش را از هیچ بیماری با هر نوع دین و تفکر، از هر نژاد و قومیت و بدون در نظر گرفتن وابستگی های اجتماعی و سیاسی، دریغ ننمایند.

طاهرخانی با عنوان این مطلب که جامعه پزشکی در ادوار مختلف با چالش هایی مواجه بوده و این مشکلات مختص به دوران خاص نبوده است، اظهارداشت: حاکمان زر و زور برترین پزشکان عصرشان را برای دربار خود می خواستند و با این تصمیم خود، امکان برخورداری مردم از دانش آنان را از بین می بردند و بدین سان بزرگترین حکیمان تاریخ چون بوعلی برای ماندن در بین مردم گریزی جز پیمودن راه شهرها نداشته اند. بنابراین مشکلات جامعه پزشکی در همه اعصار وجود داشته است و در عصر جدید سیاستگزاران سلامت با تدوین استراتژی های مختلف و اجرای شتابزده برخی از طرح ها و برنامه های مختلف، فضای نظام سلامت را دشوار نموده اند.

عضو شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: هر چند همواره، برخی از دانش آموختگان گروه های مختلف پزشکی مورد بی مهری متولیان نظام سلامت کشور قرار گرفتند، و تبلور این بی مهری ها را می توان در «فراموش شدن گروهی از آنان در طرح تحول سلامت» و در لابه لای صفحات کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات سلامت، دید. آنجایی که تعرفه های «هنر تشخیص درد بیماران، فدای تن آهنین و بی روح تجهیزات پزشکی» می شود، با تمام وجود احساس کرد. اما باید دانست که هیچ تصمیم، طرح، برنامه و یا مصوبه ای مصلحت اندیشانه، اول شهریور را که یادآور «زاد روز بوعلی سینا،دحکیم مسلمان ایرانی» است، در یادها کمرنگ نخواهد کرد.

کد مطلب 2889698
حبیب احسنی پور

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