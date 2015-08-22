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۳۱ مرداد ۱۳۹۴، ۹:۲۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

آغاز آزمایش بر روی سنگ‌های آرامگاه و كاخ كوروش

آغاز آزمایش بر روی سنگ‌های آرامگاه و كاخ كوروش

شیراز- سرپرست پايگاه ميراث جهانی پاسارگاد گفت: مطالعات مرمتی و آسيب شناسی و آزمایش بر روی سنگ‌های بنای هخامنشی در محوطه جهانی پاسارگاد آغاز شد.

حمید فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینكه هدف از راه اندازی آزمایشگاه و كارگاه مرمت سنگ در مجموعه جهانی پاسارگاد، دستیابی به شیوه نگهداری و حفاظت آثار است، گفت: در حال حاضر نمونه هایی از سنگ‌های آرامگاه و كاخ اختصاصی كوروش به این آزمایشگاه منتقل شده تا مطالعات و بررسی‌های مرمتی و آسیب شناسی برروی این آثار انجام شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نمونه ای از سنگ های پایه ستون ها و نقوش برجسته كاخ اختصاصی كوروش در آزمایشگاه مورد مطالعه قرار گرفته، افزود: با توجه به اینكه پایه ستون‌های این كاخ از سنگ سیاه است و در حال حاضر آسیب‌های جدی بر آن وارد شده، ضروری است آزمایش ها و بررسی های گسترده تری برروی آنها صورت گیرد تا هرچه سریع تر نسبت به مرمت و حفاظت آنها اقدامات لازم  انجام شود.

سرپرست پایگاه میراث جهانی پاسارگاد اضافه كرد: برداشت سنگ، آسیبی به مجموعه وارد نمی كند و در حد نمونه های آزمایشگاهی است و برای فعالیت های مطالعاتی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی  به تجهیز آزمایشگاه و كارگاه مرمت سنگ پاسارگاد اشاره كرد و گفت: این آزمایشگاه حدود دو ماه قبل و با همكاری كارشناسان ایران و ایتالیا در سایت میراث جهانی پاسارگاد راه اندازی شد كه با راه اندازی آن تمامی اقدامات به صورت علمی و كاملاً حرفه ای و با توجه به اسناد و شواهد میدانی انجام خواهد شد.

کد مطلب 2889710

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