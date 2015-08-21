به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین بازی از هفته چهارم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور عصر جمعه با برگزاری یک دیدار در اهواز پیگیری شد که جدال تیمهای استقلال اهواز و استقلال تهران در پایان نیمه نخست با تساوی بدون گل همراه شد.
استقلال تهران بدون جاسم کرار عملا در مرکز زمین طراحی برای فوتبال نداشت و از کنارهها هم در غیاب برهانی و با بازی ضعیف خسرو حیدری در این نیمه عملا برنامه ای برای رسیدن به دروازه همنام اهوازی نداشت و در آنسوی میدان هم شاگردان سیاوش بختیاری زاده فاقد اعتماد به نفس لازم برای حمله به تیم تهرانی بود.
استقلال در این دیدار پس از چهار هفته بالاخره از عمران زاده محروم و فخرالدینی مصدوم در ترکیب اصلی استفاده کرد که شاید باید گفت در این نیمه این تغییرات خط دفاعی استقلال را بهتر از دیدار با ذوبآهن کرده بود، هرچند که در این نیمه فشار زیادی به دفاع استقلال وارد نشد.
این دیدار توسط محمدرضا اکبریان داور در دقیقه ۳۰ به دلیل گرمای هوا و قانون جدید متوقف شد تا بازیکنان آب بنوشند و کمی استراحت کرده باشند.
در دقایق پایانی نیمه اول این بازی مهدی رحمتی شوت فوقالعاده احمدی از استقلال اهواز را دفع کرد و در آنسوی میدان هم کریمی دروازهبان استقلال اهواز در یک واکنش فوقالعاده ضربه انصاری را دفع کرد.
استقلال تهران در این نیمه با ترکیب سیدمهدی رحمتی، حنیف عمرانزاده، امین حاجمحمدی، میلاد فخرالدینی، میثم مجیدی، امید ابراهیمی، خسرو حیدری، جابر انصاری، ریوالدو، بهنام برزای و روزبه چشمی به میدان رفت.
نظر شما