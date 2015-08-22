تشخیص سریع ابولا، تب زرد و دانگ با نوار کاغذی

به گزارش خبرگزاری مهر، تب زرد، تب دانگ و ابولا جزو بیماری هایی هستند که در سال های اخیر و در کشورهای افریقایی قربانیان بسیاری گرفته اند. این موضوع در حالی است که تاکنون درمان قطعی برای این بیماری ها کشف نشده است.



محققان امریکایی موفق به ابداع روشی شده اند که با استفاده از یک نوار کاغذی می توان ابتلا به بیماری های ابولا، تب زرد و تب دانگ را به صورت لحظه ای تشخیص داد. عملکرد این کاغذ کاملا شبیه به تست بارداری خانگی بی بی چک ( Baby Chek) است که در اثر ابتلا به بیماری تغییر رنگ می دهد.



روش های متفاوتی برای تشخیص بیماری ها وجود دارند اما تشخیص عفونت های ویروسی نیازمند تجهیزات تخصصی PCR و ELISA است و در اختیار داشتن چنین امکاناتی در مناطق دور افتاده ممکن نیست. با استفاده از این روش ساده و ارزان نه تنها می توان بیماری را سریع تشخیص داد بلکه شخص مبتلا را نیز می توان قرنطینه کرد تا بیماری در بین افراد سالم شیوع پیدا نکند.

تب دانگ، بیماری حادی است که در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر یافت و دارای علائمی مانند سردرد، تب، خستگی، درد مفاصل و عضلات، ورم غدد لنفاوی، بثورات پوستی، خونریزی لثه ها، درد شدید در پشت چشم و قرمز شدن کف دست ها و پاها است.

بیماری تب زرد توسط نوعی پشه که آلوده به ویروس تب زرد است، منتقل می‌ شود. این پشه با نیش زدن انسان‌ های آلوده به تب زرد نقش حامل ویروس را ایفا و ویروس را به انسان‌ ها و پستانداران سالم منتقل می‌ کند.

محققان معتقدند این روش به هیچ وجه نمی تواند جایگزین تشخیص با روش های پیشرفته باشد اما به عنوان یک روش مکمل و مطمئن در مکان های دور افتاده می تواند مورد استفاده باشد. برای تشخیص این سه بیماری باید از سه نوار باریک کاغذی و نانوذرات نقره ای استفاده کرد. برای تشخیص ابولا از نانوذرات قرمز، تب یانگ از نانوذرات سبز و تب زرد از نانوذرات نارنجی استفاده می شود.