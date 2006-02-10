تظاهرات مردم خشمگين فلسطين در محكوميت هتاكي رسانه هاي غرب به ساحت پيامبر اسلام(ص)

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، خضر حبيب از رهبران جنبش جهاد اسلامي به غربي ها درباره ادامه اهانت به ساحت پيامبر عظيم الشان اسلام هشدار داد.



وي امروز در جريان تظاهرات گسترده اي در غزه كه هزاران فلسطيني در آن شركت كردند، از دولتهاي اروپايي خواست از مسلمانان به خاطر اين اهانت گستاخانه عذرخواهي كنند و از تكرار چنين اهانتهايي جلوگيري كنند.



خضر در جمع هزاران تن در شهر غزه گفت : به عذرخواهي دولتهاي اروپايي اكتفا خواهيم كرد، اما اگر همچنان به اهانتهايشان به پيامبر ادامه دهند، زمين را زيرپاهايشان خواهيم سوزاند تا از امت محمد (ص) عذرخواهي كنند.



وي افزود:" ما به غرب كافر مي گوييم كه امروز به تظاهرات و راهپيمايي اكتفا مي كنيم، اما اگر از اهانتها جلوگيري نكنند، با خون خود از پيامبر دفاع خواهيم كرد.



وي تاكيد كرد كه اين جمعيت باشكوه براي ياري پيامبر اسلام به پاخاسته است.



شركت كنندگان در تظاهرات پرشور امروز در غزه كه از مقابل مسجد العمري در مركز اين شهر آغاز شد، به سمت مقر مجلس قانونگذاري به راه افتادند و شعار "لبيك يا رسول الله " را فرياد مي زدند.



روزنامه دانماركي يولاند پوستن ماه سپتامبر 12 كاريكاتوري كه ساحت مقدس پيامبر نور و رحمت مسلمانان را مورد اهانت قرار داده بود، منتشر كرد و اين اقدام توسط چندين روزنامه و نشريه در سراسر اروپا تكرار شد.

اقدامات موهن نشريات غربي موج خشم و نفرت و تظاهراتهاي گسترده اي را در جهان اسلام و ميان اقليت مسلمان سراسر جهان به وجود آورد و ستاد تحريم محصولات دانماركي در كشورهاي اسلامي تشكيل شد

