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۳۱ مرداد ۱۳۹۴، ۲:۳۱

پلیس فرانسه:

عامل حمله به قطار آمستردام-پاریس شناسایی شده بود

عامل حمله به قطار آمستردام-پاریس شناسایی شده بود

پلیس فرانسه اعلام کرد فرد مسلحی که به مسافران قطار آمستردام-پاریس حمله کرده، مراکشی الاصل بوده و پیشتر توسط سرویس اطلاعاتی این کشور شناسایی شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی استار، یک منبع در پلیس فرانسه اعلام کرد که مسافران در قطار پاریس به آمستردام با یک فرد مسلح درگیر شدهند و در درگیری بین آنها 3 نفر زخمی شده اند.

این منبع پلیس اعلام کرد فرد مهاجم پس از توقف قطار در ایستگاه توسط ماموران بازداشت شده است. بر این اساس میزان جراحت دو نفر از سه فرد زخمی شده که یکی از آنها آمریکایی و دیگری انگلیس است، جدی گزارش شده است.

یک مقام پلیس فرانسه با بیان این که هویت فرد مهاجم پیشتر توسط سرویس اطلاعاتی فرانسه شناسایی شده بود گفت وی یک شهروند مراکشی الاصل است.

در حالی که وزیر کشور فرانسه برای بازدید راهی محل حادثه شده است اما سخنگوی این وزارت خانه تصریح کرده است که هنوزنمی توان گفت که این تیراندازی با انگیزه تروریستی انجام شده است.

با این حال شبکه بی بی سی گزارش داده که پلیس ضد تروریستی فرانسه مسئول انجام تحقیقات درباره این حمله شده است.

 

کد مطلب 2889781

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