اسرائیل بازهم تعداد زیادی از فلسطینیان را آواره کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، طبق اعلام سازمان ملل، رژیم صهیونیستی ۱۳۲ فلسطینی را طی یک هفته آواره کرده است که این تعداد از سه سال پیش تا کنون بی سابقه بوده است.

سازمان ملل با اشاره به اینکه عملیات تخریب منازل فلسطینیان در راستای گسترش شهرک سازی انجام گرفته است، افزود: اسرائیل می خواهد با شعار تضمین مسکن بهتر ۷ هزار فلسطینی را به شرق دره رود اردن منتقل کند؛ ولی سازمان ملل و حامیان حقوق بشر این اقدام را کوچ اجباری می دانند.

پیشتر اتحادیه اروپا به رژیم صهیونیستی در مورد سیاست کوچ اجباری و تخریب منازل فلسطیینان، آواره کردن آنها و همچنین تداوم شهرک سازی به عنوان تهدیدی علیه راه حل دو کشور هشدار داده بود.

گفتنی است ۳۱ سازمان حقوقی این اقدام صهیونیست ها را محکوم کردند.