طومار مردم كمالشهر كرج در حمايت از سخنان رئيس جمهور در دفاع از حقوق هسته اي ملت ايران

به گزارش خبرنگار "مهر" از كرج؛ در اين طومار چند كيلومتري كه در آن دهها هزار امضاء از سوي مردم كمالشهر به ثبت رسيده، از سخنان دكتر احمدي نژاد در خصوص حق مسلم ايران در دستيابي به فن آوري صلح آميز هسته اي و نيز در محكوميت حركت رونامه هاي غربي در هتك حرمت نبي مكرم اسلام حمايت شده است.

اين طومار در ايام تاسوعا و عاشوراي حسيني و نيز هنگام برپايي نمازجمعه جلو مسجد جامع منطقه نصب شده بود.

بيشترين امضاء كنندگان طومار ياد شده جوانان ، دانش آموزان و دانشجويان هستند كه در حركتي خود جوش اراده كردند، حمايت خود را از سياستهاي كشور به گوش دولت خدمتگزار و جهانيان برسانند.

به گزارش "مهر"؛ بيش از 70 هزار نفر اين طومار را امضاء كردند تا پس از راهپيمايي 22 بهمن كه در شهرهاي اقماري كرج به صورت مستقل برگزار مي شود به دفتر رياست جمهوري تحويل دهند.

گفتني است ؛ كمالشهر با جمعيتي بالغ بر 100 هزار نفر در 5 كيلومتري شهر كرج قرار دارد.