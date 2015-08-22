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۳۱ مرداد ۱۳۹۴، ۸:۱۳

بنکسی و اثر جدید هنری‌اش: پارک دیسمالند

بنکسی و اثر جدید هنری‌اش: پارک دیسمالند

بنکسی هنرمند سرشناس عرصه گرافتی در تازه‌ترین فعالیتش یک پارک عجیب راه‌اندازی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، «دیسمالند» پارک جدید و منحصر به فردی است که روز جمعه در بریتانیا افتتاح شد.

بنکسی هنرمند به نام اما بسیار بحث‌انگیز بریتانیایی طراح و سازنده این پارک عجیب است.

در این مجموعه دیدنی یک قلعه قدیمی، چرخ و فلکی به شکل اسب و ماکتی از قایق های پر از مهاجران که روی استخری شناور است، دیده می شود. او همچون کارهای گذشته‌اش در طراحی اجزای این پارک نیز نگاه انتقادی خود را حفظ کرده است.

پارک بنکسی

بنکسی را بیشتر با نقاشی ها و طرح‌های خیابانی‌اش (گرافیتی) می‌شناسند و او غالبا نسبت به موضوع روز اجتماعی واکنش به خرج می‌دهد. بنکسی چندی پیش پنهانی به غزه رفت و چند نقاشی از خود بر خرابه‌های این شهر که بر اثر حمله صهیونیست‌ها دچار آسیب‌های جدی شده است، به جا گذاشت.

کد مطلب 2889812

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