به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن قاضیزاده هاشمی شامگاه جمعه در مراسم گرامیداشت روز پزشک که در سالن همایش مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد، در سخنانی با تبریک این روز به کلیه پزشکان و فعالان عرصه بهداشت و درمان اظهار داشت: دولت طی دو سال اخیر اقدامات مؤثری در عرصه بهداشت و درمان داشته است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص درمان بیماریهای صعب العلاج همانند سرطان اظهار داشت: باید به این امر توجه داشت که بسیاری سرطانها امروز قابل درمان است و انسانهای بسیاری به این بیماری مبتلا شدهاند و بعد از طی درمان زیر نظر پزشکان مجرب که در حقیقت واسطه الهی هستند مجدداً سلامتی خود را به دست آوردند و باید عنوان کرد که نباید از بیماری سرطان ترسید.
قطبهای درمان سرطان در کشور احداث میشود
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه طی دو سال اخیر ۱۰ میلیون نفر از مردم تحت پوشش بیمه قرار گرفتند، افزود: ۲۰۰ مرکز جامع ارائه خدمات درمان سرطان در مناطق مختلف کشور دایر خواهد شد که برخی از آنها به قطب درمان سرطان تبدیل خواهند شد و برخی دیگر نیز اقدامات اولیه درمان سرطان را ارائه خواهند داد.
وی با اشاره به سفر خود به قم و دیدار با برخی از مراجع عظام تقلید و علما اظهار داشت: نگاه علما و بزرگان دین به جامعه پزشکان مثبت است که در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی ایشان گفتند که نباید به حرفهایی که برخی مطرح میکنند توجه کرد و این حرفها را برای علما و حتی پیامبران الهی و خود خداوند نیز مطرح میکردند.
قاضیزاده هاشمی بیان داشت: جامعه پزشکی همواره در کنار مردم بوده و از ابتدای پیروزی انقلاب و در دوران هشت سال جنگ تحمیلی خدمات بسیاری را به مردم ارائه کرده است و امروز نیز این خدمات نه تنها به مردم کشور بلکه به سایر مرزهای کشور نیز انتقال یافته است.
انتقاد شدید وزیر از تمسخر پزشکان توسط رسانهها
وی ادامه داد: علیرغم همه بیاحترامیها نسبت به جامعه پزشکی کشور که گاهی به لودگی و تمسخر میانجامد و این موارد در شأن رسانه نیست، پزشکان تقریباً در تمامی نظرسنجیهایی که در خارج از دستگاههای نظام سلامت انجام میشود از شأن و جایگاه ویژهای نزد مردم برخوردار هستند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در فرمایشات مراجع تقلید از خدمات جامعه پزشکی تقدیر شده و این امر موهبت بزرگی است که رسالت جامعه پزشکی را بیشتر و سنگینتر میکند.
وی با بیان اینکه خدمات جامعه پزشکی قم؛ تنها به مردم قم محصور نمیشود، افزود: امروز افراد بسیاری از کشورهای دیگر و سایر مناطق کشور برای تحصیل معارف اسلامی و شیعی به قم سفر میکنند و خدمات پزشکان در قم در حقیقت تابلوی اقدامات صورت گرفته در حوزه سلامت است و مسئولیت فعالان عرصه بهداشت و درمان در قم از سایر مناطق کشور خطیرتر است.
۱۰۰ هکتار زمین برای احداث بیمارستان در قم به بخش خصوصی داده شد
قاضیزاده هاشمی، با اشاره به اقدامات صورت گرفته دولت در عرصه بهداشت و درمان در قم در طی دو سال اخیر اظهار داشت: بیمارستانی جدیدی در قم که قول آن را رئیس جمهور داده بودند احداث خواهد شد که تاکنون ۱۰۰ هکتار زمین آن به بخش خصوصی داده شده و قرارداد طراح آن نیز بسته شده که امیدواریم تا ۴ ماه دیگر عملیات اجرایی آن آغاز شود.
وی ادامه داد: بیمارستان فرقانی و بیمارستان نیروگاه در مناطق محروم قم طی ماههای آینده به بهره برداری خواهد رسید و مجموعه ۳۰۰ تختخوابی دیگر نیز در محوطه بیمارستان شهید بهشتی احداث میشود و باید عنوان کرد که قم کارنامه قابل قبولی را طی دو سال اخیر کسب کرده است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تقدیر از حمایتهای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص طرحهای حوزه بهداشت و درمان اظهار داشت: با وجود همراهی نمایندگان مجلس اما در برخی از موارد نیز شاهد مخالفتهایی بودیم که آقای لاریجانی حمایتهای ویژهای از طرحهای حوزه سلامت داشتند که بسیار تأثیرگذار بوده است.
وی با بیان اینکه قم شایسته برخورداری از امکانات بیشتری در حوزه بهداشت و درمان است افزود: حاشیهنشینهای قم طی یک سال آینده تحت پوشش قرار خواهند گرفت و به ازای هر ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر یک پایگاه بهداشتی، به ازای هر ۳ هزار نفر یک مرکز مراقبت سلامت و به ازای هر ۵۰ هزار نفر یک مرکز خدمات سلامت برای حاشیهنشینها خواهیم داشت.
قم به پایگاه جهانی تربیت متخصصان پزشکی تبدیل شود
قاضیزاده هاشمی، با بیان اینکه در قم کارهای خوبی شروع شده و ادامه خواهد یافت افزود: قم ظرفیت بسیار بالایی دارد و هم اکنون از ۱۲۰ ملیت در قم حضور دارند و جامعه المصطفی العالمیه ۴۰ هزار فارغ التحصیل و ۳۰ هزار دانشجو دارد که دانشگاه علوم پزشکی قم نیز میبایست گامهایی در راستای تربیت متخصصانی از کشورهای اسلامی بردارد.
وی بیان داشت: امروز این ظرفیت در قم وجود دارد که از کشورهای مختلف اسلامی برای تربیت در رشتههای پزشکی دانشجو داشته باشیم و حوزه پزشکی نیز در کنار حوزه علمیه قم توانایی تربیت افراد متخصصی از سایر کشورهای اسلامی را دارد.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأکید کرد: قم باید به پایگاه بینالمللی برای تربیت افرادی در رشتههای علوم پزشکی تبدیل شود.
برخی میخواهند نافرمانیهای مدنی را دنبال کنند
وی با بیان اینکه امروز باید مراقب دستهای آلودهای که نمیتوانند ارائه خدمات درمانی به مردم را ببینند، باشیم افزود: برخی از بابت ارائه این خدمات به ملت متضرر شدهاند به عنوان نمونه جلوی واردات دستگاههای دسته دوم گرفته شده و برخی از دستگاههایی که با قیمت بالا وارد میشد امروز با قیمت بسیار پایینتری وارد میشود که این هم موجب نارضایتی عدهای که در این عرصه سود میبردند شده است.
قاضیزاده هاشمی، اضافه کرد: اجرای طرح تحول سلامت خیرات و برکات بسیاری برای مردم به همراه داشته است هر چند که ممکن است کاستیهایی نیز در اجرای این طرح وجود داشته باشد.
وی افزود: متأسفانه برخیها میخواهند نافرمانیهای مدنی را دنبال کنند و سعی میکنند گاهی قشرهای مختلفی همچون معلمان و کارگران و پرستاران و پزشکان را مقابل هم قرار دهند و عدهای نیز از این مسائل بیخبر هستند و برخی هم آتشبیار معرکه میشوند.
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