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۳۱ مرداد ۱۳۹۴، ۹:۱۳

در هفته دولت؛

۶ پروژه عمرانی هلال‌احمر خراسان جنوبی به بهره‌برداری می‌رسد

۶ پروژه عمرانی هلال‌احمر خراسان جنوبی به بهره‌برداری می‌رسد

بیرجند- همزمان با هفته دولت شش پروژه عمرانی در جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی در تشریح برنامه های هفته دولت گفت: در هفته دولت پایگاه امداد و نجات بین‌شهری درح با زیربنای ۲۱۸ مترمربع و ۳۴۰ میلیون تومان هزینه به بهره‌برداری می‌رسد.

جواد خامسان عنوان کرد: همچنین به مناسبت این هفته پایگاه امداد و نجات بین‌شهری خور با ۱۶۵ میلیون تومان هزینه به‌طور رسمی افتتاح خواهد شد.

وی افزود: همچنین ساختمان موقت جمعیت هلال‌احمر شهرستان بیرجند با زیربنای ۳۰۰ مترمربع و نمازخانه جدید هلال‌احمر استان با زیربنای ۱۴۰ مترمربع و با هزینه ۱۱۵ میلیون تومان در بیرجند به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: طرح توسعه مرکز توان‌بخشی هلال‌احمر استان نیز بااعتبار ۸۷ میلیون تومان و زیربنای ۱۲۰ مترمربع از دیگر پروژه‌های قابل‌افتتاح در هفته دولت است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی گفت: ساختمان جدید مرکز کنترل و فرماندهی عملیات (EOC) هم بااعتباری معادل ۵۰ میلیون تومان در این هفته به بهره‌برداری خواهد رسید.

کد مطلب 2889847

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