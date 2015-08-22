به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی در تشریح برنامه های هفته دولت گفت: در هفته دولت پایگاه امداد و نجات بینشهری درح با زیربنای ۲۱۸ مترمربع و ۳۴۰ میلیون تومان هزینه به بهرهبرداری میرسد.
جواد خامسان عنوان کرد: همچنین به مناسبت این هفته پایگاه امداد و نجات بینشهری خور با ۱۶۵ میلیون تومان هزینه بهطور رسمی افتتاح خواهد شد.
وی افزود: همچنین ساختمان موقت جمعیت هلالاحمر شهرستان بیرجند با زیربنای ۳۰۰ مترمربع و نمازخانه جدید هلالاحمر استان با زیربنای ۱۴۰ مترمربع و با هزینه ۱۱۵ میلیون تومان در بیرجند به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی ادامه داد: طرح توسعه مرکز توانبخشی هلالاحمر استان نیز بااعتبار ۸۷ میلیون تومان و زیربنای ۱۲۰ مترمربع از دیگر پروژههای قابلافتتاح در هفته دولت است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی گفت: ساختمان جدید مرکز کنترل و فرماندهی عملیات (EOC) هم بااعتباری معادل ۵۰ میلیون تومان در این هفته به بهرهبرداری خواهد رسید.
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