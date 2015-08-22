مهدی فرجامی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح ۴۹ پروژه شهرستان خوسف در هفته دولت اظهار کرد: این پروژه‌ها با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی بیان کرد: با افتتاح این طرح‌ها زمینه اشتغال برای ۳۱ نفر به صورت مستقیم ایجاد می‌شود.

بهره‌مندی ۱۴ هزار نفر از پروژه‌های افتتاحی

فرماندار خوسف جمعیت برخوردار از این طرح‌ها را ۱۴ هزار و ۱۴۸ نفر عنوان کرد و گفت: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها پنج هزار و ۶۵۳ خانوار از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.

فرجامی فرد با بیان اینکه از این تعداد هفت پروژه مربوط به بخش کشاورز هستند، بیان داشت: این طرح‌ها شامل احیا و مرمت قنوات، توسعه مرغداری، پرورش مرغ در قفس و گلخانه هستند.

وی همچنین به افتتاح سه پروژه بخش راه در طی هفته دولت اشاره کرد و گفت: در این هفته از دو پروژه آسفالت راه‌های روستایی و روشنایی مسیر ورودی شهر خوسف بهره‌برداری می‌شود.

فرماندار خوسف با اشاره به بهره‌برداری از طرح هادی روستای شهرستانک در این هفته، عنوان داشت: این طرح با هزینه کردی بالغ بر ۸۷۶ میلیون ریال افتتاح می‌شود.

افتتاح ۱۱ پروژه کمیته امداد امام خمینی (ره)

فرجامی فرد ادامه داد: در هفته دولت امسال از ۱۱ پروژه کمیته امداد امام خمینی (ره) افتتاح می‌شوند که این طرح در بخش اشتغال زایی و مسکن برای مددجویان خواهد بود.

وی، بهره‌برداری از ۱۳ طرح دهیاری، کلنگ زنی ساختمان فرمانداری، کلنگ زنی ساختمان بخشداری ماژان، افتتاح پارک، پارک بوستان روستایی، بهره‌برداری از سه پروژه اداره کل نوسازی مدارس، دو پروژه میراث فرهنگی و یک‌خانه بهداشت را از دیگر پروژه‌های افتتاحی این هفته عنوان کرد.