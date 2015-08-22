حسن کیانی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره همایش ملی کتاب و نشر که آبان ماه امسال برگزار می شود، گفت: مشکل نشر، یک مشکل ریشه‌ای است که علل زیادی از جمله علل فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... در وضعیت فعلی آن دخیل هستند. وقتی همه این عوامل دست به دست هم می دهند، باعث می شوند نشر ما دچار ضعف و رکود شود.

وی افزود: رسیدگی به مشکلات نشر در یک همایش، اولویت بالایی دارد. این مساله درست است اما متاسفانه در کشورمان، عموما از نتایج همایش‌ها استفاده نمی شود. شکی در برگزاری همایش و مفید بودنش نیست اما همان طور که اشاره کردم ما اهل استفاده از نتایج و تجربیات منتقل شده در همایش ها نیستیم.

کیانی گفت: منفعت های برگزاری همایش کتاب و نشر می‌تواند بسیار زیاد باشد اما مشروط به این که نهادی این مساله را پیگیری کرده و مفاد مکتوب شده در همایش را از روی کاغذ به مرحله عمل نزدیک کند. عیب ما این جاست که با تمام پیشنهادات خوب و مطالب مفیدی که در همایش ها و سمینارها مطرح می شوند، همیشه چندی بعد از برگزاری، به حال خود رها می شوند و همه چیز فراموش می شود.

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: نکته‌ای که روی آن تاکید می کنم این است که همایش هایی که در آن ها فقط مقاله قرائت شود، نمی توانند مفید باشند ولی همایش‌هایی که توام با کارگاه‌های آموزشی باشند، گردهمایی های مفید و کاربردی خواهند بود. درباره همایش ملی کتاب و نشر هم پیشنهاد می کنم ساختار اجرا را به یه روز کارگاه و یک روز مقاله اختصاص بدهند. یا اگر قرار است همایش را در یک روز برگزار کنند، نصف روز را به قرائت مقالات و نصف دیگر روز برگزاری را به کارگاه های آموزشی اختصاص بدهند.