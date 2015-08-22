به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، میرجلال الدین کزازی، هوشنگ مرادی کرمانی، گروس عبدالملکیان، آبتین گل کار، گودرز رشتیانی و دکتر علی‌اصغر محمدخانی از جمله نویسندگان و شاعرانی هستند که توسط موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و با حمایت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در نمایشگاه کتاب مسکو و در غرفه ایران حضور خواهند داشت.

از رودکی تا جامی، سیری در جهان شناسی ادبیات فارسی، بازتاب آثار روسی در ایران، عصر شعر تهران، داستان نویسی، ادبیات کودک و نوجوان، عصر تهران، ایرانشناسی در روسیه، عصر شاهنامه، عصر داستان تهران، ادبیات تطبیقی فارسی و روسی از جمله عنوان نشست‌هایی است که برای حضور این نویسندگان در غرفه ایران و در سالن کنفرانس نمایشگاه در نظر گرفته شده است.

از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده در غرفه ایران اجرای گروه موسیقی نغمه از استان هرمزگان، اجرای گروه موسیقی شهرداری تهران و اجرای نمایش خیابانی است. بیست و هشتمین دوره نمایشگاه کتاب مسکو از تاریخ ۱۱ تا ۱۶ شهریور ماه در محل پارک «ودن خواه» برگزار می‌شود. ایران مهمان ویژه این دوره از نمایشگاه است.