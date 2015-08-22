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۳۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۰:۰۴

همزمان با بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب؛

نشست‌های ادبی با حضور نویسندگان ایرانی در مسکو برگزار می‌شود

نشست‌های ادبی با حضور نویسندگان ایرانی در مسکو برگزار می‌شود

امسال در بیست و هشتمین دوره نمایشگاه کتاب مسکو نشست‌های ادبی با حضور نویسندگان مطرح و برجسته از کشورمان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، میرجلال الدین کزازی، هوشنگ مرادی کرمانی، گروس عبدالملکیان، آبتین گل کار، گودرز رشتیانی و دکتر علی‌اصغر محمدخانی از جمله نویسندگان و شاعرانی هستند که توسط موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و با حمایت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در نمایشگاه کتاب مسکو و در غرفه ایران حضور خواهند داشت.

از رودکی تا جامی، سیری در جهان شناسی ادبیات فارسی، بازتاب آثار روسی در ایران، عصر شعر تهران، داستان نویسی، ادبیات کودک و نوجوان، عصر تهران، ایرانشناسی در روسیه، عصر شاهنامه، عصر داستان تهران، ادبیات تطبیقی فارسی و روسی از جمله عنوان نشست‌هایی است که برای حضور این نویسندگان در غرفه ایران و در سالن کنفرانس نمایشگاه در نظر گرفته شده است.

از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده در غرفه ایران اجرای گروه موسیقی نغمه از استان هرمزگان، اجرای گروه موسیقی شهرداری تهران و اجرای نمایش خیابانی است. بیست و هشتمین دوره نمایشگاه کتاب مسکو از تاریخ ۱۱ تا ۱۶ شهریور ماه در محل پارک «ودن خواه» برگزار می‌شود. ایران مهمان ویژه این دوره از نمایشگاه است.

کد مطلب 2889900

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