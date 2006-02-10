غافلگير شدن آمريكا و خشم صهيونيست ها از تصميم رئيس جمهوري روسيه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبگزاري فرانسه ، آمريكا در عين حال نگراني خود را از اين تصميم رئيس جمهوري روسيه پنهان نكرد.



كاخ سفيد از كرملين خواسته است درباره اين تصميم خود توضيحاتي ارائه كند.



شون مك كورمك سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا گفت : از روسيه درباره اين موضوع براي اطلاع از نيتهاي واقعي آنها و اينكه چه برنامه اي دارند، توضيح خواستيم.



وي با خودداري از نشان دادن اعتراض خود به اين تصميم روسيه گفت : سفير آمريكا در مسكو با وزارت امور خارجه روسيه براي كسب اطلاعات بيشتر درباره اين تصميم تماس گرفته است.



اما اسرائيل، دعوت رئيس جمهوري روسيه از رهبران حماس را همچون "خنجري در پشت"(اسرائيل) تلقي كرده است.



به اعتقاد مقامات رژيم صهيونيستي، در حالي كه تل آويو به كمك حاميانش براي منزوي كردن حماس تلاش مي كند، دعوت پوتين از رهبران حماس در اين روند مانع ايجاد مي كند.



مائير اشتريت از وزيران كابينه رژيم صهيونيستي گفت : اين ابتكار(تصميم پوتين براي دعوت از رهبران حماس) به اين گروه تروريستي مشروعيت بين المللي مي دهد و ما با تمام وسائل با آن مخالفت خواهيم كرد.



وي خطاب به پوتين اظهار داشت: اگر ما از نمايندگان چچني ها براي سفر به قدس دعوت كنيم، مسكو چه چيز خواهد گفت؟.



وي گفت: روسيه كه از برگزاري انتخابات آزاد در چچن جلوگيري مي كند، نمي تواند به ما درباره مشروعيت حماس پس از انتخابات درس اخلاق بدهد.



يك مسئول بلندپايه اسرائيلي نيز روز گذشته، نارضايتي شديد اين رژيم را از موضع اخير روسيه ابراز كرد.



رئيس جمهوري روسيه تاكيد كرده است كه حماس پس از انتخابات دمكراتيك به قدرت رسيده است و بايد به گزينه و راي ملت فلسطين در اين زمينه احترام گذاشت.



اين در حالي است كه ديويد ولش معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور خاورميانه گفته است كه واشنگتن هيچ تماسي با حماس نخواهد گرفت، زيرا آن را تروريستي مي داند.



وي تهديد كرد كه آمريكا در صورت تشكيل دولت فلسطيني به رياست حماس در كمكهاي خود به فلسطيني ها تجديد نظر خواهد كرد.



ولش اظهار داشت كه موافقت حماس با آتش بس طولاني با اسرائيل كافي نيست.



اين در حالي است كه خالد مشعل از رهبران برجسته حماس ضمن استقبال از تصميم رئيس جمهوري روسيه، از كشورهاي اسلامي و عربي خواست، مردم فلسطين را در مقابل تهديدها و فشارهاي غرب به قطع كمكها تنها نگذارند.

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