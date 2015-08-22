کارگاه آموزشی «مداخله در‌ فرآیند طلاق»‌ در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل دادگستری استان فارس صبح شنبه در این کارگاه آموزشی با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که امروز جامعه با آن روبه روست مسئله طلاق است، گفت: آثار و تبعات سویی که این پدیده در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی به جا گذاشته قابل توجه است.

علی القاصی مهر ادامه داد: ورودی پرونده ها به دادگستری نشان می دهد علت اصلی ۹۰ درصد این پرونده ها در چند موضوع اساسی اعتیاد، خشونت، نداشتن مهارتهای ارتباطی مناسب، بیماری روحی و روانی و بیکاری است.

رئیس کل دادگستری استان فارس بیان کرد: دادگستری فارس بر اساس سیاستهای معاونت پیشگیری از وقوع جرم و با بهره گیری از منویات رهبر معظم انقلاب، این تلاش کرد تا کارگاهی برای پیشگیری از طلاق اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه آمارهای طلاق نشان دهده وضع بحرانی و نگران کننده این پدیده در جامعه است، ادامه داد: وقتی به سنوات گذشته نگاه کنیم متوجه می شویم ازدواج روبه کاهش و آمار طلاق روبه فزونی است که این موضوع یک زنگ خطر است.

وی با اشاره به اینکه آمار طلاق نشان دهنده این است که بستر زندگی فردی و اجتماعی جامعه مناسب نیست، افزود: بر این اساس رهبر معظم انقلاب در نشست با مسئولان عالی قضایی به طور خاص به موضوع طلاق ورود کردند و روی مسئله طلاق و به خصوص طلاق توافقی دستوراتی داشته و قوه قضاییه را مسئول پیشگیری کردند.

القاصی مهر با بیان اینکه آمارهای طلاق در سطح کشور رو به افزایش است، ادامه داد: دستگاه قضایی باید در صدور این احکام مقداری تعلل کند.

وی با اشاره به اینکه باید در بحث طلاق بزرگی و ریش سفیدی مورد توجه قرار گیرد، گفت: در این راستا ضروری است موضوع را به ریش سفیدان طرفین ارجاع و با فعال کردن شوراهای حل اختلاف از ایجاد جدایی بین زوجین خودداری شود زیرا آثار و تبعات طلاق در حوزه های مختلف بسیار زیان آور و غیر قابل جبران است.

وی خواستار ارائه راهکارهای لازم در راستای پیشگیری از این پدیده شد و تاکید کرد: مقابله و مهار این پدیده از توان قوه قضاییه خارج است از این رو باید تمامی دستگاه ها با دستگاه قضایی همکاری کنند.

وی با اشاره به اینکه پدیده طلاق ریشه در مسائل و موضوعات متعدد دارد، بیان کرد: به هر حال طلاق پدیده ای است که هم وجه فرهنگی، هم اجتماعی و هم اقتصادی داشته و مرتبط با رفتارهای فردی است.

رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه بر اساس بررسی ها ریشه طلاق در حوزه فرهنگی دیده می شود، گفت: فاکتورهای متعددی در وقوع و تعدد این پدیده موثر هستند به عنوان نمونه در بحث فرهنگی می توان به کاهش سطح مسئولیت پذیری، ترویج سنتها آداب و رسوم غلط خانواده ها، تغییرات در شیوه های همسرگزینی و تغییر قبح طلاق در جامعه اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه امروزه طلاق به عنوان امر عادی در سطح جامعه درآمده، اظهار داشت: آموزش مهارتهای لازم برای زندگی خانوادگی، تغییرات اجتماعی، نقش و جایگاه زنان، شیوه های ناکارآمد در انتخاب همسر بر اساس نیازهای سطحی، اعتیاد به مواد مخدر، دخالت اطرافیان، عدم کارایی نهاد مسئول در امور ازدواج، رفتارهای خشونت آمیز و... از جمله مسائل موث در طلاق است.

رییس کل دادگستری فارس در خصوص عوامل اقتصادی موثر در طلاق بیان کرد: عدم اشتغال ثابت و بیکاری تجمل گرایی، افزایش هزینه مسکن و قانع نبودن به حداقلها و... نیز از عوامل اقتصادی موثر در طلاق است.

وی با اشاره به ضعف نهادهای صلح و سازش در زمینه طلاق گفت: دستگاه قضایی برای پیشگیری از طلاق باید از ظرفیت بزرگان و ریش سفیدان استفاده کند و نگاه طلاق محور در قوانین حمایت از خانواده، حبس و بازداشت بر اساس اختلاف های ایجاد شده تغییر کند.

وی با اشاره به ضروت بررسی عوامل موثر در طلاق افزود: باید تحلیلهای درستی بر اساس راهکارهای عقلانی برای برون رفت از این پدیده داشت و به نقش هر دستگاه توجه کرد و نقش دستگاه ها را مشخص کرد.

القاصی مهر بیان کرد: متاسفانه مسئله طلاق و منازعات خانوادگی جزء ۱۰ اتهام اصلی کشور قرار دارد البته باید گفت پنج دعوای اصلی مربوط به مسائل خانواده است.

وی با اشاره به پدیده طلاق بیان کرد: افزایش این پدیده زنگ خطری است که جامعه از بستر سالم فراهم نیست سطح آرامش و امنیت در جامعه پایین است و دستگاه های مختلف باید همکاری کنند.