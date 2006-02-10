تلاش معترضين براي نزديك شدن به سفارت فرانسه / تشكيل 5 حلقه حفاظتي نيروي انتظامي در مقابل سفارتخانه

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، به رغم افزايش لحظه به لحظه تعداد معترضين، نيروي انتظامي با استقرار صدها مامور در دو طرف خيابان نوفل لوشاتو محل استقرار سفارت فرانسه، تاكنون اجازه نزديك شدن معترضان به سفارتخانه را نداده است .

تعدادي از معترضان نيز كه با گذر از حلقه هاي حفاظتي خود را به پياده رو مقابل سفارت رسانده بودند، نيز توسط ماموران ناجا به سمت ديگر خيابان هدايت شدند.

معترضان شعار مي دهند : يا حسين، لااله الاالله، محمدرسول الله، عزاعزاست امروز روزعزاست امروز .

اخبار تكميلي متعاقبا ارسال مي شود.