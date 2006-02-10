روسيه از تصميم خود براي دعوت از رهبران حماس به آن كشور دفاع كرد

به گزارش خبرگزراي مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، وزير دفاع روسيه ضمن دفاع از اقدام كشورش آن را مسيري دانست كه دير يا زود ديگر كشورها براي سامان دادن به اوضاع خاورميانه بايد بپيمايند.

اخيراً "ولاديمير پوتين" ئييس جمهوري روسيه كه براي انجام ديداري به اسپانيا رفته است در يك كنفرانس مطبوعاتي در مادريد اعلام كرده است كه قصد دارد در آينده اي نزديك رهبران حماس را به مسكو دعوت كند.

رئيس جمهوري روسيه اظهار داشت: "امروز بايد اين را به رسميت شناخت كه حماس در تشكيلات خودگردان فلسطين، در نتيجه انتخاباتي دموكراتيك و قانوني به حكومت رسيده است و لازم است كه به انتخاب مردم فلسطين احترام گذاشت".

وي گفت كه اگر جامعه جهاني حماس را رد كند، اين تصور پيش خواهد آمد كه اين جامعه راي مردم فلسطين را رد مي كند.

به گفته پوتين، در حال حاضر وزارت امور خارجه روسيه به طور فعالانه اي در چارچوب ميانجيگران "گروه چهار" (كميته چهارجانبه متشكل از روسيه، سازمان ملل، اتحاديه اروپا و آمريكا)و همچنين در سطح دوجانبه با طرفين ذينفع، از جمله فلسطين و اسرائيل، كار مي كند.

پوتين در پاسخ به اين سوال كه چرا روسيه حماس را به عنوان يك سازمان تروريستي اعلام نكرد، اظهار نمود: "در سياست، از بين بردن پل ها آسانترين كار است، اما مؤثرترين نيست"

وي خاطر نشان كردكه روسيه با معيار قرار دادن اين اصل، شتاب ننمود كه حماس را به عنوان يك سازمان تروريستي معرفي كند.

رژيم صهيونيستي در واكنش به اين قضيه اعلام كرده است كه اين اقدام مسكو مانند اين است كه تل آويو از جدايي طلبان چچن دعوت كند.

برخي از محافل اعلام كرده اند قصد پوتين از اين دعوت درواقع درخواست از حماس براي به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي و ايفاي نقشي فعال تر از سوي روسيه در تحولات جديد خاورميانه پس از به قدرت رسيدن حماس مي باشد.

در همين زمان "موسي ابو مرزوق" معاون رئيس دفتر سياسي حماس در گفتگويي با تلويزيون "الجزيره" اعلام كرد كه روسيه مي تواند جاي خالي سياست هاي شكست خورده آمريكا در خاور نزديك را پر كند.

به گزارش ريانووستي، به گفته وي، شكست سياست آمريكا در منطقه به وضوح ديده مي شود: جنگ در عراق و ناتواني آمريكا در همكاري دوجانبه با سوريه و پيروزي حماس در انتخابات پارلمان فلسطين نمونه هاي آن مي باشند.

وي خاطر نشان كرد كه در سياست آمريكا "در منطقه خلايي بوجود آمده" و اين خلاء را كشورهاي ديگر بايد پر كنند.

وي افزود: "ما معتقديم كه، روسيه توانايي آن را دارد".

اين مقام حماس تاكيد كرد كه رهبران اين جنبش دعوت رسمي براي بازديد از مسكو را هنوز دريافت نكرده اند، اما منتظر آن هستند.

در واكنش به اين اقدام در داخل روسيه نيز شوراي مفتيان اين كشور ديدار هيئت حماس از روسيه را براي سامان بخشيدن اوضاع در خاور نزديك مفيد ارزيابي كرده است.

"دمير غيزاتولين" معاون اول دبير شوراي مفتيان روسيه، طي يك كنفرانس مطبوعاتي در مسكو اظهار داشت: "ما اميدواريم كه سفر هيئت حماس به مسكو، چشم اندازي جديد را در برابر چشمان ما بگشايد".

غيزاتولين اعلام نمود: "ما از رياست حماس، اين انتظار را داريم كه فلسطين بر مسير صلح آميزي كه بسيار وقت است قصد رسيدن به آن را دارد، قرار خواهد گرفت".

نماينده شوراي مفتيان افزود: "حماس، سازماني است كه توسط فلسطين و مردم آن به رسميت شناخته شده است و ما بايد با احترام نسبت به آن برخورد كنيم".