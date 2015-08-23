بهنام بهادری دبیر کمیته بین الملل و آموزش دهمین جشنواره فیلم‌های «۱۰۰ ثانیه ای» در توضیح روند برپایی این جشنواره در بخش بین الملل به خبرنگار مهر گفت: فراخوان دهمین جشنواره فیلم های «۱۰۰ ثانیه ای» را برای کشورهایی که آثار و جشنواره های مهم و تاثیرگذار در این حوزه دارند فرستاده ایم.

وی ادامه داد: همچنین با برخی از جشنواره ها که مختص فیلم های ۶۰ ثانیه ای و ۱۰۰ ثانیه ای است وارد مذاکره شده‌ایم و قرار است فیلم های برگزیده از دوره اول تا پایان دوره نهم را در جشنواره هایی از این دست به نمایش درآوریم و تاکنون جشنواره فیلم های ۶۰ ثانیه ای در پاکستان و دانمارک قول همکاری داده‌اند. همچنین با جشنواره فیلم بلاروس و کلرمونت فرانسه که از مهمترین جشنواره فیلم های کوتاه ثانیه ای هستند، مذاکره می‌کنیم.

دبیر کمیته بین الملل دهمین جشنواره فیلم‌های «۱۰۰ ثانیه ای» با اشاره به درخواست حضور ۴۰ کشور اروپایی و آسیایی برای حضور در این رویداد سینمایی بیان کرد: از ۴۰ کشور فیلم های کوتاه ۱۰۰ ثانیه ای دریافت کرده ایم که فرانسه، ایتالیا، کره جنوبی، ژاپن، تایلند، ترکیه، جمهوری آذربایجان، تاجیکستان تانزانیا و هند از جمله آنها است.

مدیر بخش آموزش دهمین جشنواره فیلم‌های «۱۰۰ ثانیه ای» با اشاره به برگزاری کارگاه های تخصصی فیلمسازی در شهرستان ها گفت: کارگاه های تخصصی فیلمسازی در شهرستان ها را با همراهی هادی مقدم دوست با عنوان «ایده تا تولید» آغاز کرده ایم. در مجموع این کارگاه ها هسته اولیه تشکیل یک ایده از زمان ایجاد تا زمان اجرا مورد بررسی قرار می گیرد. این کارگاه ها در شهرستان ها به صورت ۸ ساعته برگزار می شود و سعی کردیم تمام استان ها را تحت پوشش قرار دهیم.

وی افزود: البته آموزش فیلمسازی به برگزاری کارگاه های ۸ ساعته ختم نمی شود و در گروه هایی که در فضاهای مجازی تشکیل داده ایم به صورت آنلاین سوال هنرجویان را پاسخ می‌دهیم.

بهادری در پایان گفت: تا امروز مجموع این کارگاه ها را در استان های قم، آذربایجان غربی و شرقی، فارس، گلستان، بوشهر برگزار کرده‌ایم و طبق برنامه ریزی انجام شده بخش دوم از برگزاری کارگاه های تخصصی «ایده تا تولید» به زودی در خراسان شمالی، خراسان رضوی، لرستان، کردستان و گیلان برگزار می شود.