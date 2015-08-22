عملیات عمرانی کنارگذر شرقی شهرکرد به پیشرفت ۳۵ درصدی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری شهرکرد، نورالله غلامیان دهکردی اظهار داشت: با اجرای این طرح میدان قمر بنی هاشم (ع) شهرکرد به جاده سامان متصل می شود.

شهردار شهرکرد کل اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه را ۳۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: برای ساخت فاز نخست این محور به طول ۹ کیلومتر حدود ۱۴۰ میلیارد ریال هزینه می شود.

غلامیان دهکردی افزود: کنارگذر شرق و شمال شرقی شهرکرد هم اکنون دردو باند و با عرض ۱۲ متر در حال اجرا است.

وی بیان کرد: در بازدید استاندار از پروژه کنارگذر شرق و شمال شرقی شهرکرد مقرر شد افزون بر ۲۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی به منظور تکمیل این محور کمک مالی شود.

غلامیان دهکردی افزود: با توجه به اینکه تردد وسایل نقلیه سبک و سنگین در آینده از این محور به سمت سامان، نجف آباد و غرب کشور صورت می گیرد، زیر ساخت ها و تأسیسات شهری مرکز استان حفظ خواهد شد و از لحاظ اقتصادی نیز مقرون به صرفه است.

شهردار شهرکرد همچنین کاهش بار ترافیکی معابر شرق و غرب شهرکرد، تأمین امنیت شهروندان و خودروها، روان سازی ترافیک در عبور و مرور را از جمله اهداف مهم این کنار گذر برشمرد.

غلامیان دهکردی بیان کرد: در صورت مساعد بودن شرایط جوی، فاز نخست این پروژه از میدان قمربنی هاشم (ع) تا آرامستان جدید این شهر در نیمه دوم سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

شهردار شهرکرد تاکید کرد: با ساخت کنار گذر شرق و شمال شرقی شهرکرد، کاربری زمین های کشاورزی اطراف این محدود به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد و شهروندان مراقب هرگونه اقدام و سوء استفاده افراد سود جو در این زمینه باشند.