۴۰ پایگاه تابستانی غنی سازی اوقات فراغت در تاکستان فعال است

حجت‌الاسلام مرتضی کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: اداره تبلیغات اسلامی در راستای آشنایی و تربیت جوانان و نوجوانان با مبانی و ارزش های دینی برنامه های متعدد و متنوعی را اجرایی کرده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس ادارات تبلیغات اسلامی در سراسر استان کوشیده اند تا با استفاده از فرصت مغتنم تعطیلی تابستان، ضمن جذب جوانان به پایگاه های اوقات فراغت این اداره، زمینه آشنایی بیش از پیش آنها را با ارزش ها و مبانی تربیتی اسلام فراهم کنند.

حجت‌الاسلام کریمی ادامه داد: یکی از مهم ترین ثمرات فعالیت جوانان و نوجوانان در این پایگاهها کاهش معضلات اجتماعی در سطح جامعه خواهد بود که عواید آن متوجه طیف وسیعی از اقشار جامع مانند خانواده ها و مدارس می شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تاکستان گفت: در سال جاری ۴۰ پایگاه تابستانی در شهرستان تاکستان در راستای غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان فعالیت های فرهنگی، دینی و تربیتی انجام داده اند.

وی در رابطه با میزان مشارکت علاقمندان در این پایگاه ها اظهارداشت: تعداد ۱۲۰۰ دانش آموز نیز از سراسر شهرستان در این پایگاه ها حضور یافتند و از برنامه های متنوع و متعدد آن استفاده کردند.

حجت‌الاسلام کریمی در رابطه با نقش مردم و شهروندان در برپایی و حمایت از این پایگاه ها نیز اظهار داشت: بیشتر این کلاس ها و برنامه های آن با استفاده از ظرفیت های مالی مردمی و خیرین در حال برگزاری است که این موضوع نشان دهنده اهمیت تربیت اسلامی برای جامعه است.