مرحله مقدماتی مسابقات کشوری تواشیح برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمصطفی حسینی، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه اظهارداشت: مرحله مقدماتی مسابقات کشوری تواشیح به منظور بررسی فایلهای ارسالی از گروههای تواشیح سراسر کشور، از روز چهارشنبه، ۲۸ مردادماه با حضور داوران و اساتید کشوری در دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خیریه آغاز و روز جمعه، ۳۰ مردادماه به پایان رسید.
وی ادامه داد: بررسی آثار گروههای تواشیح بانوان از روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه آغاز شد و روز پنجشنبه ۲۹ مرداد به پایان رسید و آثار گروههای تواشیح آقایان نیز در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ مردادماه بررسی شد.
حسینی با اشاره به اینکه بنا بر تغییرات اعلام شده در آییننامه اجرایی مسابقات تواشیح، گروههای تواشیح در استانها فایل تصویری از قطعات اجرایی خود را ضبط کرده و به این مرکز ارسال کردند، گفت: این آثار در مرحله مقدماتی مسابقات کشوری از سوی اساتید و داوران مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت تعدادی از این آثار برای حضور در مرحله کشوری مسابقات تواشیح انتخاب شدند.
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه اضافه کرد: ملاک حضور گروهها در مرحله نهایی مسابقات کشوری تواشیح طبق امتیازی است که این گروهها در مرحله مقدماتی کسب میکنند و سهمیه خاصی برای هیچ یک از استانها به منظور حضور در مرحله کشوری در نظر گرفته نمیشود.
وی با اشاره به اینکه آثار رسیده در بخش داوران توسط اساتید برجسته کشوری مورد ارزیابی قرار گرفت، افزود: استادان غلامرضا شاهمیوه، عباس انجام، مهدی دغاغله، عباس امام جمعه، محمدحسین سعیدیان، محمود لطفینیا و احمد لیایی داوران این بخش بودند.
حسینی ادامه داد: در بخش بانوان نیز خانمها کریمزاده، سلطانی، سالمی، آقایی، آگاهی، اسوار و حسینی داوری آثار را انجام دادند.
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