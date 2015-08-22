آمریکا رفیق ما نیست/ دولتمردان از کالاهای داخلی استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، صبح امروز در همایش اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد عاریتی که در مجتمع ۵ آذر سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد، با اشاره به بحث اصلاح الگوی مصرف، اظهار کرد: یک آقایی می گفت این حق ملت ایران است که کالای خوب دنیا را مصرف کند، خوب این سوال الان به چه معنا است؟ البته ما با مصرف کالاهای خوب مشکل نداریم، اما باید فرهنگ مصرفی را اصلاح کنیم.

وی با بیان اینکه استاندارد سازی یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی است، خاطرنشان کرد: باید سازمان استاندارد ملی فعال شود تا کیفیت محصولات بالا باشد.

مصباحی مقدم افزود: مشکل فرهنگ مصرفی این است که تولید داخلی را به اسم تولید خارجی عرضه کنند. امروز اگر تولیدات داخلی ما برچسب آمریکایی و اروپایی نخورد در بازار به سختی فروش می رود. ایرانی نباید به مصرف کالای خارجی فخر بفروشد، اگر این مشکل حل نشود هیچ چیزی اصلاح نخواهد شد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز مدیران و سیاسیون اروپایی بعد از برجام به ایران هجوم می آورند و دنبال بازار مصرف هستند زیرا جمعیت ایران به اندازه چند کشور اروپایی است. اروپایی ها می خواهند بازار مصرف ایران را از یکدیگر بدزدند.

وی با بیان اینکه خطاب اقتصاد مقاومتی هم به دولت مردان و هم به مردم است، گفت: دولتمردان در خریدهای شخصی و دولتی باید از کالاهای داخلی استفاده کنند، به عنوان مثال امروز وزیر بهداشت به بیمارستانها بخشنامه کرده است تا زمانی که قطعات داخلی وجود دارد حق ندارید قطعات خارجی وارد کنید. خوب این یک وزیر نمونه است و از نگاه مجلس بالاترین جایگاه را دارد، مسئولان و مردم باید این خط را دنبال کنند.

مصباحی مقدم ادامه داد: امروز ما را تهدید می کنند که اگر برجام را عمل نکنید دوباره تحریم ها برمی گردد. باید کاری کنیم که دشمنان را در اعمال دوباره تحریم ها مایوس کنیم.

وی با اشاره به موضوع سیاست های جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته ای تصریح کرد: ما در جنگ استراتژیمان پیشروی است، اما گاهی تاکتیکی انجام می دهیم و عقب نشینی می کنیم تا بتوانیم بعداً پیشروی داشته باشیم. مذاکرات هسته ای نیز از این نمونه و در این راستا است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پس از انتشار متن برجام، رهبر معظم انقلاب فرمودند این اشتباه نشود که مسئله هسته ای و مذاکرات در تمامی موضوعات انجام می شود، در غیر از مسئله هسته ای ما مذاکراتی نداریم، زیرا امریکائیها در جریان مذاکرات دنبال این بودند که مسائل دیگری را وارد گفتگوها کنند.

مصباحی مقدم با بیان اینکه امریکا دنبال نفوذ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در کشور است، گفت: عده ای دهانشان آب افتاده است و دنبال این هستند که ما در جامعه رنگ امریکائی پیدا کنیم و از این به بعد به امریکا برادر آمریکا بگوئیم، اما باید بدانیم که امریکا همچنان مستکبر و به دنبال تفرقه مسلمانان است.

وی خاطرنشان کرد: امریکا از طریق فهم شرایط وارد مذاکرات شد نه به این دلیل که ما را در موضع انفعال دید. آنها فهمیدند که دیگر نمی توانند از طریق نظامی وارد شوند و تصمیم گرفتند از طریق مذاکرات به همان اهداف قبلی خود دست پیدا کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید جلوی حضور نمادهای امریکائی مثل مکدونالد در کشور را گرفت، تاکید کرد: امریکا با ما رفیق نیست، چندین بار اوباما گفته است مسئله هسته ای به معنای عادی سازی روابط با ایران نیست، اما چرا برخی مسئولین ما می گویند از این پس گفتگوهای ما با امریکا منحصر به مسئله هسته ای نیست؟

مصباحی مقدم گفت: باید در داخل کشور وحدت وجود داشته باشد تا بتوان به صورت یکپارچه علیه توطئه ها ایستادگی کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا توافق برجام به معنای تزلزل اقتصاد مقاومتی است؟ گفت: این موضوع به عملکرد ما بستگی دارد، اگر چشم ما برای اصلاح اقتصاد به بهبود روابط با دولت های تحریم کننده ما باشد، اقتصاد مقاومتی متزلزل می شود.

مصباحی مقدم در ادامه با بیان اینکه ورود به مذاکرات تدبیر خود رهبر معظم انقلاب بود، تاکید کرد: اگر فکر می کنید رهبری را تحت فشار قرار داده اند که وارد مذاکرات بشود، اشتباه است. مذاکرات با امریکائی ها از زمان احمدی نژاد آغاز شد، نه از زمان روحانی.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: این طور نگویید که مجلس دلسوز مذاکرات و موضوع توافق نیست، امروز ترجمه رسمی وزارت خارجه از برجام مورد مناقشه ما قرار دارد، مجلس نهم، مجلس غریبی است. همین مجلس برای موضوع انرژی هسته ای بیشترین سرمایه گذاری ها را از دوران مذاکرات جلیلی تاکنون کرده است.