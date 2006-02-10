پرتاب مواد محترقه و سنگ به سفارت فرانسه آغاز شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، تجمع كنندگان خطاب به ماموران امنيتي و انتظامي حاضر شعار مي دهند" نيروي انتظامي حمايت از صهيونيسم وظيفه شما نيست".

يكي از تجمع كنندگان در سخنان كوتاهي در جمع معترضان اظهار داشت: نشريات فرانسوي مهمترين پايگاه صهيونيسم شده اند و مقدسات اسلامي را به بازي گرفته اند كه وظيفه هر مسلماني است كه در مقابل اين هتك حرمت ها سكوت نكند و هر مسلمان بايد به وظيفه انقلابي و اسلامي خود عمل كند.

در پي اين سخنان، تجمع كنندگان خشمگين اقدام به حمله به سمت سفارت فرانسه كردند كه با ممانعت نيروي انتظامي مواجه شدند.

پس از اصرار تجمع كنندگان براي حمله به سفارت فرانسه، يكي از فرماندهان نيروي انتظامي حاضر در محل تاكيد كرد بر اساس قوانين جمهوري اسلامي ، امشب هر فردي كه امنيت سفارت فرانسه و يا ساير سفارتخانه ها را مخدوش و يا آسيب فيزيكي به آنها وارد سازد، توسط ماموران نيروي انتظامي به سرعت بازداشت خواهد شد.

اين گزارش مي افزايد : هم اكنون تجمع كنندگان ضمن بالا رفتن از ديوار مدرسه مقابل سفارت فرانسه علاوه بر سر دادن شعار ، اقدام به پرتاب سنگ، مواد متفرقه به سمت سفارت مي كنند.