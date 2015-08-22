  1. استانها
  2. مازندران
۳۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۱:۲۰

روزشمار برنامه های هفته دولت در مازندران اعلام شد

روزشمار برنامه های هفته دولت در مازندران اعلام شد

ساری - دبیر شورای اطلاع‌رسانی مازندران، روزشمار و برنامه‌های هفته دولت را در استان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران، احمد مظفری گفت: برنامه‌های هفته دولت از روز دوشنبه دوم شهریور با شعار دولت تدبیر و امید دولت همدل مردم آغاز خواهد شد و تا روز یکشنبه هشتم شهریور ادامه خواهد داشت و برای اولین بار برای هفته دولت در مازندران روزشمار مشخص و بر اساس روزشمار برنامه‌های مختلفی پیش بینی شده است.

مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران افزود: روز دوشنبه دوم شهریور اولین روز هفته دولت به‌عنوان روز دولت و ملت همدلی و همزبانی، فرهنگ و هنر نام‌گذاری شده که در این روز شاهد برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و مسابقات مختلف به ویژه برگزاری جشنواره بین المللی نامه‌ای به امام رضا (ع) در مرکز استان خواهیم بود.

وی اظهار داشت: سه شنبه سوم شهریور دومین روز هفته دولت به‌عنوان روز دولت و ملت همدلی و همزبانی، حقوق شهروندی نام‌گذاری شده که برگزاری ملاقات‌های گسترده مردمی و نشست پرسش و پاسخ با کارمندان و مردم و برپایی نمایشگاه دستاوردهای دولت از جمله برنامه‌های این روز است.

مظفری تصریح کرد: چهارشنبه چهارم شهریور سومین روز هفته دولت با عنوان دولت و ملت همدلی و همزبانی، کارمند و ولایت نام‌گذاری شده که برگزاری مراسم روز کارمند و جشن با شکوه دهه کرامت و ولادت امام رضا (ع) و افتتاح پروژه‌ها و ارائه خدمات رایگان از سوی بعضی از دستگاههای اجرایی از جمله برنامه‌های این روز است.

دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت مازندران روز پنج شنبه پنجم شهریور را به‌عنوان روز دولت و ملت همدلی و همزبانی، کرامت، ایثار و شهادت اعلام کرد و گفت: دیدار با خانواده‌های شهدای کارمند، تجلیل از کارمندان جانباز و عطرافشانی قبور شهدای کارمند از جمله برنامه‌های این روز است.

مظفری تاکید کرد: در روز جمعه ششم شهریور که به‌عنوان روز دولت و ملت همدلی و همزبانی، معنویت و خدمت نام‌گذاری شده شاهد حضور کارمندان در نماز جمعه و سخنرانی مدیران ارشد استان و فرمانداران در جمع نمازگزاران جمعه و انجام برنامه ملاقات عمومی در مصلای های جمعه خواهیم بود.

وی افزود: شنبه هفتم شهریور و ششمین روز هفته دولت با عنوان روز دولت و ملت همدلی و همزبانی تدبیر، امید و اقتدار ملی نام‌گذاری شده در این روز نشست‌های خبری برای تبیین عملکرد و دستاوردهای دولت، صبحگاه‌های مشترک برای تبیین اهمیت مذاکرات هسته‌ای برگزار می‌شود.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی گفت: یکشنبه هشتم شهریور و آخرین روز هفته دولت به‌عنوان روز دولت و ملت همدلی و همزبانی، شهیدان رجایی و باهنر الگوهای جاویدان خدمت نام‌گذاری شده که در این روز مراسم گرامیداشت شهیدان رجایی و باهنر از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در تمامی شهرستان‌های مازندران با هماهنگی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2890042

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها