روزشمار برنامه های هفته دولت در مازندران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران، احمد مظفری گفت: برنامه‌های هفته دولت از روز دوشنبه دوم شهریور با شعار دولت تدبیر و امید دولت همدل مردم آغاز خواهد شد و تا روز یکشنبه هشتم شهریور ادامه خواهد داشت و برای اولین بار برای هفته دولت در مازندران روزشمار مشخص و بر اساس روزشمار برنامه‌های مختلفی پیش بینی شده است.

مدیرکل روابط عمومی استانداری مازندران افزود: روز دوشنبه دوم شهریور اولین روز هفته دولت به‌عنوان روز دولت و ملت همدلی و همزبانی، فرهنگ و هنر نام‌گذاری شده که در این روز شاهد برگزاری جشنواره‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و مسابقات مختلف به ویژه برگزاری جشنواره بین المللی نامه‌ای به امام رضا (ع) در مرکز استان خواهیم بود.

وی اظهار داشت: سه شنبه سوم شهریور دومین روز هفته دولت به‌عنوان روز دولت و ملت همدلی و همزبانی، حقوق شهروندی نام‌گذاری شده که برگزاری ملاقات‌های گسترده مردمی و نشست پرسش و پاسخ با کارمندان و مردم و برپایی نمایشگاه دستاوردهای دولت از جمله برنامه‌های این روز است.

مظفری تصریح کرد: چهارشنبه چهارم شهریور سومین روز هفته دولت با عنوان دولت و ملت همدلی و همزبانی، کارمند و ولایت نام‌گذاری شده که برگزاری مراسم روز کارمند و جشن با شکوه دهه کرامت و ولادت امام رضا (ع) و افتتاح پروژه‌ها و ارائه خدمات رایگان از سوی بعضی از دستگاههای اجرایی از جمله برنامه‌های این روز است.

دبیر ستاد بزرگداشت هفته دولت مازندران روز پنج شنبه پنجم شهریور را به‌عنوان روز دولت و ملت همدلی و همزبانی، کرامت، ایثار و شهادت اعلام کرد و گفت: دیدار با خانواده‌های شهدای کارمند، تجلیل از کارمندان جانباز و عطرافشانی قبور شهدای کارمند از جمله برنامه‌های این روز است.

مظفری تاکید کرد: در روز جمعه ششم شهریور که به‌عنوان روز دولت و ملت همدلی و همزبانی، معنویت و خدمت نام‌گذاری شده شاهد حضور کارمندان در نماز جمعه و سخنرانی مدیران ارشد استان و فرمانداران در جمع نمازگزاران جمعه و انجام برنامه ملاقات عمومی در مصلای های جمعه خواهیم بود.

وی افزود: شنبه هفتم شهریور و ششمین روز هفته دولت با عنوان روز دولت و ملت همدلی و همزبانی تدبیر، امید و اقتدار ملی نام‌گذاری شده در این روز نشست‌های خبری برای تبیین عملکرد و دستاوردهای دولت، صبحگاه‌های مشترک برای تبیین اهمیت مذاکرات هسته‌ای برگزار می‌شود.

دبیر شورای اطلاع‌رسانی گفت: یکشنبه هشتم شهریور و آخرین روز هفته دولت به‌عنوان روز دولت و ملت همدلی و همزبانی، شهیدان رجایی و باهنر الگوهای جاویدان خدمت نام‌گذاری شده که در این روز مراسم گرامیداشت شهیدان رجایی و باهنر از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در تمامی شهرستان‌های مازندران با هماهنگی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد.