جایگاه دزفول در امر وقف راضی کننده است

علیرضا خداداد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال جاری ثبت ۶ مورد وقفی در اوقاف این شهرستان را داشته ایم. یک قطعه زمین کشاورزی برای خیرات، یک قطعه زمین برای کمک به سادات، دو قطعه زمین برای کمک به فقرا و هممچنین یک قطعه زمین در مقام علی و یک باب منزل مسکونی برای کمک به امور حرم سبزقبا موارد وقفی ثبت شده در اداره اوقاف شهرستان هستند.

وی در ارتباط با برنامه‌های اوقاف دزفول برای تشویق مردم به امر وقف عنوان کرد: برپایی خیمه‌های معرفت در مراسم‌های مختلف، برپایی ایستگاه‌های وقف در اماکن متبرکه، برگزاری جلسات مختلف با اصناف و جامعه پزشکان و مهندسان و همچنین راهنمایی مراجعه کنندگان به اوقاف از جمله برنامه‌های همیشگی ما در ایام مختلف سال برای راهنمایی و تشویق مردم به امر وقف است.

معاون اوقاف دزفول بیان کرد: خوشبختانه جایگاه کنونی دزفول در امر وقف نسبت به سال‌های قبل راضی کننده است. اکنون مردم با توجه به تبلیغات گسترده آگاهی بیشتری در این زمینه کسب کرده‌ و بنابراین همکاری بهتری نسبت به گذشته در این امر خیرخواهانه به عمل می‌آورند.

خدادادزاده یادآور شد: در حال حاضر مقرر شده تا یک باب منزل مسکونی، یک قطعه زمین در شهرک سنجر و یک حسینیه نیز به اداره اوقاف دزفول تحویل داده شود، که البته هنوز به ثبت نرسیده‌اند.