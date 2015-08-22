توافقی که موجب تضعیف توان دفاعی کشور شود مورد قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین در همایش اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد عاریتی که صبح امروز در مجتمع ۵ آذر سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد، با بیان اینکه ما امروز درگیر یک جنگ همه جانبه با استکبار هستیم، اظهار کرد: امروز مساله، مساله هسته ای نیست، اما شاید خیلی از ما در همین موضوع گیر کرده ایم. با مساله هسته ای استکبار این همه تکاپو نمی کند؛ چراکه اگر این موضوع مطرح بود خیلی از قدرت های دیگر هم در دنیا هستند که کلاهک‌های هسته ای دارند، اما چرا آنها را درگیر موضوع هسته ای نمی کنند؟

وی افزود: مساله هسته ای پیشرفت انقلاب و شکست استکبار است انقلاب با سرعت در حال فتح سنگرها است و مستکبرین می خواهند هر طوری هست جلوی انقلاب را بگیرند، اما متاسفانه گاهی گیرنده های ما خراب کار می کند.

سردار نقدی با بیان اینکه مستکبران می خواهند در داخل کشور نفوذ کنند و اختلاف بیاندازند، گفت: قصد دارند مساله هسته ای را دست مایه ای برای این امر قرار دهند. بنابراین نباید مساله هسته ای موجب تفرقه ملت شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: ما از مجلس و شورای عالی امنیت ملی می خواهیم مساله توافق هسته ای را با دقت بررسی کنند. مبارزه با استکبار نباید خدشه‌دار شود هر قرارداد و توافقی که مانع از حمایت جمهوری اسلامی از فلسطین و مقاومت شود و بخواهد توان دفاعی ما را تضعیف و به وحدت ما خدشه وارد کند، مورد قبول ما نیست.

وی تصریح کرد: اگر وحدت را حفظ کنیم و حتی ایراداتی در متن توافق هسته ای وجود داشته باشد می توانیم از آن عبور کنیم اما اگر توافق خیلی هم خوب باشد، اما در داخل وحدت نداشته باشیم، آسیب‌پذیر خواهیم بود.

سردار نقدی شاه‌راه ورود دشمن به کشور را دو عامل دانست و ادامه داد: اولین عامل این است که آنها می خواهند ادراک‌سازی و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را در گرو ارتباط بهتر با غرب معرفی کنند. دومین عامل نیز این است که آزادی های فاسد و بی بندوباری را در جامعه گسترش دهند. این دو عامل شاه‌راه اصلی ورود دشمن است و مسائل دیگر از جمله کوره راه های آنان محسوب می شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه در هر عرصه ای که خط مقاومت را انتخاب کرده ایم، قدرتی بی نظیر برای ما متولد شده است، اظهار کرد: اگر در جنگ اقتصادی خط مقاومت را انتخاب کنیم یک نیروی اقتصادی قدرتمند و پیشرو متولد خواهد شد.

وی اضافه کرد: اقتصاد پیشرو یعنی اقتصادی که مولفه هایی همچون نیروی انسانی، دانش و فناوری، مواد اولیه، انرژی، سرمایه و بازار مصرف را داشته باشد. ایران یکی از استثنایی ترین کشورها در داشتن این مولفه ها است امروز ما منابع انسانی، مراکز تحقیقاتی، افراد تحصیلکرده، مواد اولیه، منابع فسیلی، هسته ای و انرژی گسترده ای داریم.

سردار نقدی افزود: ما همه ارکان یک اقتصاد مولد را داریم پس چرا اقتصاد ما پیشرو نیست؟ ما مدیریت اجرایی صحیح و خودباوری نیاز داریم تا بتوانیم اقتصادی پیشرو داشته باشیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: افرادی که دیدگاه اصلاح اقتصادی از طریق تغییر سیاست خارجی و تعامل با مستکبرین را دارند، امروز با اقتصاد مقاومتی مخالفت صریح نمی کنند؛ چراکه امروز مد شده است همه می گویند ما طرفدار اقتصاد مقاومتی هستیم.

وی اقتصاد مقاومتی را صاحب مولفه هایی همچون مولد بودن، درون زا بودن، پیشرو و برون گرا بودن دانست و عنوان کرد: اما اقتصاد عاریتی، اقتصادی مصرفی، برون زا، دنباله رو و درون گرا است. در اقتصاد عاریتی، سرمایه گذاری خارجی عامل پیشرفت اقتصادی است و این سرمایه گذاری مستلزم تغییر سیاست خارجی و تعامل با آمریکا است و به ما می گوید شما راهی جز سازش با دشمن و کوتاه آمدن از آرمان ها ندارید.

سردار نقدی تاکید کرد: چارچوب سیاست اقتصاد مقاومتی به ما می گوید شرایط را برای سرمایه گذاری محیا کنید تا تمام سرمایه ها بدون تغییر سیاست خارجی و سازش با استکبار به سمت شما بیاید.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: امروز سرمایه گذارها، دولت ها نیستند که بخواهیم با تغییر سیاست خارجی سرمایه ها را وارد کشور کنیم. سرمایه ها دست سرمایه دارهای بزرگ است کسانی که می گویند با تغییر سیاست خارجی سرمایه های خارجی را جذب کنیم، اصلا اقتصاد را نمی شناسند.

وی گفت: اگر شما بستر سرمایه گذاری را نداشته باشید، حتی با تغییر سیاست خارجی نیز نمی توانید سرمایه ها را جذب کنید. به عنوان مثال امروز آمریکایی ها سرمایه هایشان به سمت چین حرکت کرده است. مگر چین تحت تحریم های آمریکا نیست؟ مگر چین با آمریکایی ها سازش کرده است؟ اما نکته این است که سرمایه گذاری در چین سودآور است.

سردار نقدی گفت: اگر اقتصاد سودآور شد، سرمایه ها جذب می شوند در غیر این صورت با تغییر سیاست خارجی و سازش مطلق با استکبار، اتفاقی نخواهد افتاد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه اگر مدیریت اقتصادی را اعمال و اقتصاد مقاومتی را پیاده کردیم، می توانیم ۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود را وارد تولید کنیم، تاکید کرد: در این صورت است که آمریکایی ها سرمایه های خود را وارد کشور می کنند ولو اینکه ما سیاست خارجی خود را نیز تغییر ندهیم. اگر ظرفیت راکد را فعال نکنیم هیچ سرمایه گذاری در کشور وارد نمی شود.

وی تاکید کرد: باج دادن به دشمن بالاتر از پلمپ صنعت هسته ای و فروختن سرمایه های کشور در سال ۸۹ که نیست، اما در آن مقطع این کار انجام ولی نهایتا ۲ میلیارد دلار سرمایه وارد کشور شد. یعنی در اوج وادادگی سیاسی و فرهنگی تنها یک درصد حجم اقتصاد، سرمایه وارد کشور می شود.

سردار نقدی با اشاره به آمار یک موسسه بین المللی در خصوص نسبت سیاست خارجی یک کشور با رشد اقتصادی و جذب سرمایه گذاری خارجی بیان کرد: بر اساس آمارهای این موسسه زمانی که ما در کشورمان وادادگی سیاسی نداشتیم و ستیزمان با استکبار در اوج بوده، سرمایه گذاری های خارجی بیشتر وارد کشور شده است.