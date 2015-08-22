بانوی دو و میدانی کار قمی عازم مسابقات آرژانتین شد

سکینه باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ثریا پارس لاری ورزشکار شایسته هیئت پیوند اعضاء استان قم به مسابقات جهانی ۲۰۱۵ آرژانتین اعزام شد.

وی افزود: ثریا پارس لاری ورزشکار شایسته هیئت پیوند اعضای استان قم در قالب تیم ملی دو و میدانی پیوند اعضای کشورمان، تهران را به مقصد ماردل لاپلاتای آرژانتین میزبان مسابقات جهانی ۲۰۱۵ پیوند اعضا ترک کرد.

رئیس هیئت ورزش‌های بیماران خاص و پیوند اعضای استان قم گفت: ۴۳ ورزشکار پیوند اعضا متشکل از ۲۸ ورزشکار مرد و ۱۵ ورزشکار زن در رشته‌های تنیس روی میز، بدمینتون، دوومیدانی، بولینگ و دوچرخه سواری راهی بیستمین دوره بازیهای جهانی ۲۰۱۵ پیوند اعضا در ماردل لاپلاتای آرژانتین شدند.

باباخانی بیان داشت: رقابت‌های جهانی پیوند اعضا از اول شهریور آغاز می‌شود و نماینده قم در حالی در این مسابقات شرکت می‌کند که پیش از این در مسابقات بین المللی مختلف در رشته‌های گوناگون حضور داشته و مدال‌های خوشرنگی نیز برای کشورمان و ورزش قم کسب کرده است.

وی عنوان کرد: پارس لاری در سال ۲۰۱۱ در مسابقات جهانی ورزشکاران پیوند اعضا به میزبانی سوئد یکی از چهره‌های ارزشمند کاروان ورزشی ایران بود و توانست ۴ مدال را از این مسابقات به دست آورد.

رئیس هیئت ورزش‌های بیماران خاص و پیوند اعضای استان قم تصریح کرد: وی در مسابقات جهانی ۲۰۱۳ آفریقای جنوبی نیز ۲ مدال از بدمینتون و دو و میدانی به دست آورد و چندی پیش در مسابقات رشته بولینگ نیز قهرمان کشور شد.