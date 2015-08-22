به گزارش خبرنگار مهر، فرناز مجاب صبح شنبه در نشست کمیسیون بانوان اتاق تعاون استان بوشهر که با حضور بانوان شهرستان‌های دشتی و تنگستان برگزار شد، اظهار داشت: اتاق تعاون ایران از کمیسیون‌های مختلفی تشکیل شده که کمسیون بانوان یکی از آنها است که اهداف آنها جلب مشارکت مدیران تعاونی‌ها و اتحادیه بانوان استان است.

وی با اشاره به اینکه ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از اتحادیه‌ها و تعاونی‌های فعال و راکد استان از اهداف این کمیسیون است، افزود: ارتباط مستمر با مسئولان استان و برگزاری نشست‌ها و بررسی آسیب شناسی بانوان از دیگر اهداف این کمسیون است.

مجاب ادامه داد: در راستای ارتقای توانمندی و توسعه فعالیت‌های کارآفرینی شرکت‌ها و اتحادیه تعاونی بانوان بازدیدهایی از کسب و کار بانوان در سطح استان انجام می شود.

دبیر کمیسیون بانوان اتاق تعاون استان بوشهر گفت: توانمند سازی بانوان از طریق تقویت خود باوری و آموزش از مهمترین اهداف این اتاق تعاون است.

وی همچنین بر ضرورت ارتباط صنعت و دانشگاه تاکید کرد.

نقش مهم فعالیت های کار آفرینی توسط زنان

مشاور فرماندار دشتی در امور بانوان نیز با بیان اینکه کارآفرینی فرایندی است که نقش حیاتی در تداوم و رشد و توسعه ملی دارد، گفت: ایجاد بستر مناسب برای حمایت‌های مادی و معنوی از کارآفرینان بیش از بیش احساس می‌شود. اهمیت بحث کارآفرینی به حدی است که اقتصاد دانان کار آفرینی را موتور رشد و توسعه اقتصاد جامعه می‌دانند.

وی افزود: در سال‌های اخیر، زنان که نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می‌دهند، گرایش بیشتری به تحصیلات دانشگاهی پیدا کرده‌اند و نرخ ورود زنان و دختران به دانشگاه‌ها سال به سال در حال افزایش است.

ندرتی ادامه داد: با توجه به اینکه جذب این تعداد نیروی تحصل کرده در سازمان‌های دولتی امکان پذیر نیست و بخش خصوصی نیز نتوانسته در جذب این نیروها موفق عمل کند، مهمترین راهکار، توسعه کارآفرینی در میان زنان و دختران است.

وی افزود: تحقیقی با عنوان «بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر رشد خود باوری زنان کارآفرین استان بوشهر» توسط امور بانوان فرمانداری دشتی انجام شده است که در این تحقیق چهار متغیر مستقل شامل عامل فرهنگی، اقتصادی، محیطی، سازمانی و فردی و خانوادگی در مقابل متغیر وابسته خود باوری مورد بررسی قرار گرفته است.

ندرتی اضافه کرد: نتایج به دست آمده حاکی است که عامل فرهنگی از دید پاسخ دهندگان دارای بیشترین اهمیت در رشد خود باوری زنان کارآفرین است و عامل اقتصادی در رتبه دوم اهمیت قرار دارد.

وی همچنین خواستار شبکه سازی کارآفرینان متناسب با حوزه کارآفرینی و آموزش مستمر به آنان به‌ویژه بازاریابی در سطح ملی و فرا ملی شد.