به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسن روحانی در مراسم سالروز صنعت دفاعی کشور گفت: سیاست تنشزدایی، همگرایی و اعتمادسازی ما با دنیا، منافاتی با قدرت دفاعی در صنعت نظامی کشور ندارد، زیرا اگر کشوری اقتدار، استقلال و ثبات نداشته باشد، نمیتواند به دنبال صلح واقعی باشد.
رییس جمهوری با بیان اینکه هنگامی میتوان در مذاکره توانمند بود و با طرفهای مقابل گفتگوی ثمربخش داشت که قدرتمند باشیم، اظهار داشت: کشور ناتوان و ضعیف و کشوری که توان دفاع در برابر رقبا ندارد، نمیتواند ادعای صلح داشته باشد، چنین کشوری باید همواره آماده اشغال و از دست رفتن منافع ملیاش باشد.
رییس شورای عالی امنیت ملی با تأکید بر اینکه بازدارندگی یک کشور تنها با توسعه صنعت دفاعی و قدرت نظامی حاصل نمیشود، گفت: ما نیاز به قدرت فرهنگی، سیاسی، دفاعی و اقتصادی داریم. قدرتمندشدن در این عرصه ها میتواند تبدیل به قدرت ملی شود. اگر ملتی از نظر فرهنگی، آماده، ایثار و فداکاری نباشد نمیتوانیم آن ملت را مقاوم و قدرتمند خطاب کنیم، اگر ملتی دارای توان سیاسی نباشد و دیپلماتهای قوی برای مذاکره و مفاهمه نداشته باشد، شکست خواهد خورد.
روحانی با اشاره به این اصطلاح که دیپلماتها در خط اول و ژنرالها در خط دوم هستند، گفت: توانمندی آن زمانی است که از هر قدرت، بجا و در زمان خود بتوانیم استفاده کنیم. استفاده نابجا از اهرم های قدرت برای کشور شکست میآورد. اگر آن روزی که باید از قدرت دیپلماسی استفاده کنیم، قدرت نظامی را بکار بگیریم، خواهیم باخت.
رییس جمهوری با بیان اینکه دیپلماتهای ما در مذاکرات درباره صنعت دفاعی کشور حساسیتهای خاصی داشتند و مردم روزی که اسناد مربوط به مذاکرات منتشر شود از جزئیات آن آگاه خواهند شد، گفت: امروز تنها چیزی که در توافقنامه مطرح شده این است که از ابتدا موشکی با قابلیت حمل کلاهک هستهای، ساخته نشود که ما نیز هیچگاه به دنبال این هدف نبودیم.
روحانی با اشاره به اینکه در برجام راجع به بحث نظامی، مسألهای وجود ندارد که بخواهد نیروهای مسلح ما را محدود کند و آنها را از دستاوردهای جدید دور نگه دارد، اظهار داشت: حتی تحریم تسلیحاتی در قطعنامه 2231 شامل یک محدودیت دوره ای شده که آن هم مسألهای برای توسعه کشور ایجاد نخواهد کرد، ما از هر کجا و هر زمان که لازم بدانیم، بدون هیچ ملاحظه ای سلاح خواهیم خرید و سلاح خواهیم فروخت و منتظر تأیید هیچکس و هیچ قطعنامهای نخواهیم بود.
رییس جمهوری ادامه داد: امروز شرایط کشور بهتر از یکسال و دوسال پیش است، زیرا ملت ما با توان سیاسی توانسته به توافقی برسد که از این توافق همه کشورهای دنیا بجز یک رژیم غاصب ، متجاوز و جنگطلب و جماعتی جنگ طلب در کشوری دیگر خرسند هستند. این مسأله که از میان کشورهای جهان، فقط یک رژیم نامشروع و غاصب و عدهای جنگ طلب در داخل آمریکا با یک توافق مخالف هستند، مسألهای کمنظیر است.
روحانی افزود: ما از ابتدا به دنبال توافق برد – برد بودیم تا منافع همه جهان، همسایگان و دنیای اسلام در آن تأمین شود و صلح و ثبات تحقق یابد و امروز این تفکر موفق شده و دلیلش عکسالعمل دنیا به این توافق است.
رییس جمهوری خاطر نشان کرد: به یک معنا اگر کشوری به دنبال سلاح کشتار جمعی باشد، این توافق، توافقی بد است، اگر ایران میخواست دنبال ساخت بمب اتم باشد، توافق وین، توافق خوبی نبود، اما اگر کشوری به دنبال کشتار بیگناهان نیست و طبق منطق، عقل، دین و فتوای رهبریاش به دنبال سلاح کشتار جمعی نیست و به دنبال فناوری صلحآمیز است، این توافق، توافق خوبی است و هیچ نقصی ندارد.
روحانی با اشاره به اینکه برخی ممکن است در ذهنشان این شبهه را داشته باشند که اگر با دنیا توافق کردهاید دیگر چه نیازی به تقویت قدرت دفاعی و ساخت موشک و هواپیما داریم، گفت: باید قدرت دفاعی کشور را تقویت کنیم تا توافق باقی بماند و ثبات در کشور پایدار شود و روابط صمیمی ایران با کشورهای منطقه و دنیا ادامه یابد.
رییس جمهوری گفت: اگر کشوری مستقل نباشد، هر چقدر هم که قدرت بیابد، تبدیل به ژاندارم منطقه میشود، کشوری که تحت دستور یک ابرقدرت است، قدرتش، صلح به دنبال نمیآورد.
روحانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تأثیر انسجام و وحدت ملی بر اقتدار و قدرت نیروهای مسلح، گفت:نیروهای مسلح آنگاه میتوانند در مقابل تجاوز بدخواهان و دشمنان بایستند که در کشور آرامش، ثبات و امنیت کافی وجود داشته باشد. در کشوری که میان اقوام، قومیتها و دستههای مختلف، وحدت وجود نداشته باشد، ارتش آن کشور تضعیف میشود.
رییس جمهوری سپس مشکلات و تهدیدهای فراوان، پیرامون کشور را برشمرد و گفت: در این شرایط که ناامنی و حضور بیگانگان در اطراف ایران مشهود است، نمیتوان بیخیال بوده و در فکر نباشیم. در شرایطی که قدرتهای بزرگ به تروریستها، جنگ نیابتی دادهاند و آن مزدوران به دروغ به نام جهاد و اسلام در منطقه بلوا ایجاد میکنند، نمیتوان نسبت به اقتدار و قدرت دفاعی کشور بیتوجه بود؛ ما باید آماده، مجهز و مقتدر باشیم.
روحانی با اشاره به عملیات انتحاری تروریستها در کشورهای منطقه، گفت: این حرکتهای تروریستی انتحاری برای نخستینبار در ایران و در سالهای اول انقلاب و به منظور شکست انقلاب اسلامی تجربه شد.گروههای تروریستی نظیر منافقین، برخی گروههای چپگرا و برخی افراطیون قومگرا، با بمبگذاریهای انتخاری خود موجب شهادت برخی مسئولان، ائمه جمعه و مردم شدند و امروز شاهد همان رفتارها در کشورهای منطقه هستیم.
رییس جمهوری تصریح کرد: باید صنعت نظامی کشور تقویت شود، ما قبل از انقلاب تنها مصرفکننده تسلیحات و تجهیزات خارجی بودیم، بعد از انقلاب و به دنبال محدودیتها ناچار به تعمیر و نگهداری از بنیه نظامی خود شدیم و الحمدالله در سالهای اخیر و در برخی موارد با مهندسی معکوس، گامهای بلندی در زمینه طراحی، ساخت، تجهیزات و ابزار بومی برداشتهایم و کاملاً به سمت خودکفایی، حرکت کرده و هر روز دستاورد جدیدی داشته ایم.
روحانی با اشاره به بازدید از آخرین دستاوردهای صنایع دفاعی کشور، نظیر رونمایی از موشک فاتح 313، گفت: امروز کشور ما در عرصه دفاعی و نظامی مقتدر است، اما امکانات ما نظیر موشکها، هواپیماها، علیه هیچ کشوری نیست. ما به دنبال تجاوز و مداخله در کشورهای دیگر نیستیم، بلکه خود را برای دفاع از سرزمینمان تجهیز میکنیم که این قدرت به نفع منطقه میباشد.
رییس شورای عالی امنیت ملی افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد با کشورهای منطقه که دارای هدف واحد در مبارزه با تروریسم و استقرار صلح هستند در عرصههای مختلف همکاری داشته باشد.
رییس جمهوری ادامه داد: تقویت بنیه دفاعی کشور در دستور کار دولت است و نیازهای کشور را در این زمینه تا زمان دستیابی به اهدافمان برآورده خواهیم ساخت و همواره باید آمادگی لازم برای دفاع از ملت و منافع ملیمان را داشته باشیم.
روحانی در بخش دیگری از سخنانش با تبریک روز صنعت دفاعی به سربازان خط مقدم صنعت و فناوری دفاعی کشور، از کار، تلاش و فعالیت انجام شده در وزارت دفاع، پشتیبانی و نیروهای مسلح قدردانی کرد و گفت: در یکسال گذشته حرکتی بسیار پرشتاب به سمت خودکفایی در میان نیروهای مسلح کشور انجام شده است.
رییس جمهوری با ابراز خرسندی از همکاری وزارت دفاع با معاونت فناوری ریاست جمهوری برای دستیابی به اهداف صنعت نظامی، گفت: این تشریک مساعی موجب همافزایی شده و همانطور که بارها تأکید کردهام، باید به جز بخشهای طبقهبندی و اسرار نظامی در سایر امور از دستاوردهای صنعتی خارج از مجموعه استفاده شود. باید سفارشدهنده و همکار باشیم و این صنعت را به بخشهای بیرونی وزارت دفاع مخصوصاً بخشهای غیردولتی منتقل کنیم که نفع مردم، نیروهای مسلح و صنعت کشور را به دنبال دارد.
روحانی با اشاره به اینکه پیشرفت در بسیاری از صنایع و مسایل علمی، سرآغازش از نیروهای مسلح و به منظور تأمین تجهیزات مورد نیاز آنها بوده است، گفت: نیروهای مسلح باید ضمن ایجاد فکر و ایده، قادر باشند در مقام اجرا، تقسیمبندی درست انجام دهند. دستهبندی کردن نیازها و توانمندیها وظیفه این نیروهاست که امروز خوشبختانه آغاز شده و باید تکمیل شود تا بتوانیم صنعت کشور را با صنایع دفاعی ترکیب کنیم.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه قرنها طول کشید تا جهان از کلمه جنگ به واژه "دفاع" رسید، به جایگاه دفاع در اسلام و قرآن مجید اشاره کرد و گفت: اسلام بجای جنگ کلمه دفاع را قرار داد، همه جهادهای اسلام به یک معنا، جهاد دفاعی بوده است یا دفاع از سرزمین و یا دفاع از ایمان و آزادی.
روحانی گفت: در ایران نیز ابتدا وزارت جنگ داشتیم ،یک بار در دوران مرحوم مصدق نام این وزارتخانه به وزارت دفاع تبدیل شد که پس از کودتای 28 مرداد کودتاچیان حتی اسمی را که برآمده از یک دولت قانونی بود برنتافتند و نام آن را دوباره به وزارت جنگ تغییر دادند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دومرتبه این وزارتخانه به نام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تغییر نام یافت.
رییس جمهوری تصریح کرد: این کلمه وزارت جنگ یا دفاع فقط یک نام نیست، بلکه محتوای بلندی دارد، آرمان ما آرمان دفاع است و نه جنگ. دین و نظام ما مردمسالار است و نه جنگسالار. ما به دنبال جنگ و تجاوز نیستیم، کشورهایی هستند در دنیا که نوع صنعتشان نشان آن است که دکترین نظامی آنها دکترین تجاوز و جنگ است. از همان ابتدا ناوهواپیمابری درست میکنند، به مثابه جزیرهای متحرک برای رفتن به آن سوی دنیا و مسلط شدن بر مناطق دیگر و تأمین اهدافشان در آن سوی آبها و حتی ابایی هم در استفاده از سلاحهای ضدبشری و ضدانسانی ندارند.
روحانی با بیان اینکه صنعت دفاعی کشور، نشان از نوع آرمان آن کشور و ملت دارد، اظهار داشت: ما همواره صنایع دفاعیمان، صنایعی بوده که از سرزمین، نظام و منافع ما به خوبی دفاع کند، ما اهل تجاوز نبوده و نیستیم و شاهد آن، مقاطعی است که اگر کشوری به دنبال تجاوز بود، در آن مقاطع میتوانست، اقدامات تجاوزکارانه انجام دهد. ما از عراق، ضربه خورده بودیم اما هنگامی که این کشور گرفتار شد، اقدامی علیه آن انجام ندادیم، حتی همین عراق متجاوز آنقدر به انسانیت نظام و کشور ما اطمینان داشت که تمام نیروهایش را به جنوب کشور منتقل کرد و کیلومترها مرز شرقی خود را با اطمینان خالی از نیرو گذاشت چرا که میدانست ما اهل تجاوز و آغاز جنگ نیستیم.
رییس جمهوری همچنین افزود: پس از فروپاشی شوروی سابق اگر کشوری اهل تجاوز بود در مرزهای شمالی وارد عمل میشد، اما ما در همان مقطع با هدف ساماندهی به کمک آن کشورها رفتیم و مردم در دو سوی رودخانه به هم خوشآمد میگفتند و قرآن و مفاتیح هدیه میدادند که نشان می دهد پس ما اهل فرهنگ، کتاب، هنر و تمدن هستیم.
پیش از سخنان رییس جمهوری، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به زمینههای تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: امروز نیروهای مسلح در سایه حمایت و پشتیبانی ملت و دولت و فرماندهی رهبر معظم انقلاب در بهترین شرایط در دفاع از منافع ملی و آرمانهای انقلاب قرار دارند.
سرتیپ پاسدار حسین دهقان، پیشرفتهای صنایع دفاعی کشور به منظور تأمین اقلام مورد نیاز، نیروهای مسلح را خاطر نشان کرد و افزود: فارغ از همه تحریمها و محدودیتها، نیروهای کارشناسی و پژوهشی کشور در عرصه صنایع دفاعی در دو سال اخیر گامهای ارزشمندی برداشتهاند و توانستند حلقههای تحریم علیه کشور را بشکنند.
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