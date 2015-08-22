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۳۱ مرداد ۱۳۹۴، ۱۲:۰۳

حمله مسلحانه به کاروان معاون اول رئیس جمهور افغانستان

حمله مسلحانه به کاروان معاون اول رئیس جمهور افغانستان

مخالفان مسلح دولت افغانستان دیروز به کاروان نظامی معاون اول ریاست جمهوری حمله کردند اما به وی آسیبی نرسید.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، مقامات امنیتی ولایت فاریاب اعلام کردند کاروان نظامی ژنرال «عبدالرشید دوستم»، معاون اول اشرف غنی هنگامی که از شهر «غورماچ» قصد عزیمت داشت مورد حمله طالبان قرار گرفت. دوستم در این حمله هیچ آسیبی ندید.

مقامات امنیتی ولایت فاریاب گفتند درگیری مسلحانه محافظان دوستم و مخالفین مسلح به کشته و زخمی شدن ۲۰ تن از تروریست ها انجامید.

عبدالرشید دوستم از یک ماه پیش به ولایت فاریاب رفته و شخصا عملیات ها نظامی ارتش را رهبری می کند. در مدت حضور وی در جبهه های جنگ، طالبان با شکست های سنگینی مواجه شده اند.

کد مطلب 2890104

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