جنگل های «دز» باید به ثبت جهانی برسند

فرهاد قلی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه محيط زیست و صلح دو واژه به هم پیوند یافته هستند، اظهار کرد: استان خوزستان در هشت سال جنگ تحمیلی پیامدهای منفی زیادی از جمله نابودی بخش هایی از جنگل های دز و کرخه را متحمل شد.

وی نابودی بخشی از گونه های گوزن زرد ایرانی را نیز ناشی از پیامدهای جنگ تحمیلی دانست و عنوان کرد: امروزه اگر صلحی در جهان نباشد، محیط زیست و میراث فرهنگی اولین مقوله هایی هستند که با آسیب جدی مواجه می شوند، به همین دلیل است که ما در محیط زیست همیشه به صلح تاکید داریم.

رئیس اداره محیط زیست دزفول با بیان اینکه اولین بازتاب صلح باید در حوزه میراث فرهنگی و طبیعت باشد، افزود: امیدوار هستیم که «کمپين صلح جهانی دزفول» بتواند علاوه بر تمرین صلح در استان، در سایر استان های همجوار نیز ریشه بدواند و اداره محیط زیست نيز با تمام توان از این اقدام حمایت می کند.

قلی نژاد انتقال آب از سرشاخه هاي کارون و دز را اقدامی ناجوانمردانه برشمرد و گفت: این کمپين صلح قطعا می تواند در جهت جلوگیری از اینگونه اقدامات ناخوشایند موثر واقع شود.

وی با اشاره به اینکه جنگل های دز آخرین بازمانده جنگل های بین النهرین محسوب می شوند، بیان کرد: در حال حاضر تلاش داریم تا مقدمات ثبت جهانی جنگل های دز و گونه های جانوری از جمله گوزن زرد ایرانی را در فهرست منابع طبیعی فراهم کنیم هرچند تاکنون نیز در این زمینه اقدامات زیادی را انجام داده ایم.