دهه کرامت فرصتی مغتنم برای تعمیق و فهم بیشتر تشیع است

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر شنبه در آیین اختتامیه جشنواره های رضوی در استان افزود: تشیع زیباترین قرائت از اسلام است و ایرانی ها این قرائت زیبا را با هوش بالای خود انتخاب کردند.

خادمی به وجود چندین هزار امامزاده در کشور اشاره کرد و بیان داشت: ایران اسلامی از این امام زادگان و در رأس آنها امام رضا (ع) و حضرت معصومه(س) برکات زیادی کسب کرده است.

وی اظهار داشت: این برکات در ابعاد مختلف عینیت یافته و کشور هرچه دارد به برکت امام رضا (ع) بوده و آثار آن در توسعه کشور نمایان است.

استاندار بر استفاده هرچه بیشتر از برکات این ستارگان آسمان امامت و ولایت تاکید کرد و گفت: اینگونه مراسم و بزرگداشتها فرصتهایی را فراهم می کند که از فیوضات اهل بیت(ع) استفاده کنیم.

وی ضمن تقدیر از خادمان امام رضا که پرچم مقدس آن حضرت را وارد استان کردند، افزود: باید با ارائه مدلی خوب از اسلام به ویژه از اسلام رحمانی بتوانیم این پرچم را به عنوان پرچم تشیع در دنیا به اهتزاز دربیاوریم.

خادمی این مهم را از مهمترین وظایف منتظران ظهور دانست و گفت: امیدوارم شاهد جهانی پر از عدل و داد بر مبنای فرهنگ تشیع باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از برگزیدگان جشنواره های هشتگانه رضوی در کهگیلویه و بویراحمد تقدیر شد.