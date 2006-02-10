تجمع مقابل سفارت فرانسه به درگيري انجاميد

به گزارش خبرنگار سياسي"مهر"، در ادامه تجمع تعدادي از دانشجويان، طلاب و مردم تهران در اعتراض به اقدام توهين آميز مطبوعات فرانسه به مقدسات اسلام، معترضين كه با ممانعت نيروي انتظامي مواجه شده بودند با سر دادن شعار "نيروي انتظامي حمايت از صهيونيسم وظيفه شما نيست"، قصد حمله به ساختمان سفارت را داشتند كه در اين لحظه با ممانعت ماموران ويژه مواجه شدند.



بر اساس اين گزارش، معترضين ضمن سردادن شعارهاي مرگ‌ بر آمريكا، مرگ‌ بر اسرائيل و مرگ بر فرانسه با پرتاب سنگ و مواد متفرقه به ساختمان سفيد رنگ سفارت فرانسه، قصد اشغال و آتش زدن ساختمان سفارت را داشتند كه بلافاصله از اقدام آنان جلوگيري شد.

نيروي انتظامي براي دور كردن تجمع كنندگان از نزديكي سفارتخانه، مجبور به درگيري هاي محدود و ناگهاني با برخي از تجمع كنندگان شد.

اخبار تكميلي متعاقبا ارسال مي ‌شود.