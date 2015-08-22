به گزارش خبرگزاری مهر، صادرات گاز مایع ایران در «آگوست» سال‌جاری میلادی افزایش می یابد و حجم صادرات این محصول صنایع نفت و گاز ایران به چین با افزایشی حدود ۳۰ درصدی روبرو خواهد شد.

بر این اساس پیش بینی می شود تا پایان ماه جاری میلادی صادرات گاز مایع ایران به چین به ۴۰۶ هزار میلیون متریک تن خواهد رسید و همچنین ۵۰ هزار میلیون متریک تن صادرات گاز هم به عراق انجام می گیرد.

آمارهای منتشر شده توسط موسسه پلاتس حاکی از آن است که حدود ۴۴ هزار میلیون متریک تن از این محموله گازی ایران روانه بازار چین شده است.

همچنین حجم صادرات گاز مایع ایران به چین در ماه جاری میلادی نسبت به میانگین هفت ماه نخست سال ۲۰۱۵ میلادی به یک سوم معادل ۳۰ درصد افزایش یافته است.

در همین حال، میزان صادرات گاز مایع ایران در هشت ماه نخست سال جاری میلادی به ۲.۶ میلیون متریک تن خواهد رسید، این در حالی است که فروش ایران از گاز مایع در سال گذشته میلادی ۳ میلیون متریک تن بوده است.

صادرات گاز مایع ایران تا قبل از شدت یافتن تحریم در سال ۲۰۱۲ میلادی، ۴ میلیون متریک تن در سال به ارزش ۴ میلیارد دلار بود که با رفع تحریم ها می تواند به ۶ میلیون متریک تن در سال افزایش یابد.