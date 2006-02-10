نيروي انتظامي تجمع كنندگان در مقابل سفارت فرانسه را پراكنده كرد

به گزارش خبرنگار سياسي"مهر"، نيروي انتظامي حاضر در خيابان نوفل لوشاتو توانست با چند يورش ناگهاني، تجمع كنندگان در مقابل سفارت فرانسه را از اين خيابان خارج و به سمت خيابان جمهوري و خيابن هاي اطراف هدايت كند.

اكنون خيابن نوفل لوشاتو خالي از تجمع كنندگان است و نيروي انتظامي اوضاع را تحت كنترل دارد و ديگر اجازه ورود هيچ فردي را به اين خيابان نمي دهد.

اين گزارش مي افزايد : در پي اين اقدام كم كم معترضان محل را ترك مي كنند ، اما هنوز برخي در ابتداي خيابان نوفل لوشاتو شعار مرگ بر فرانسه سر مي دهند و خواستار مقاومت معترضان و ماندن در اين خيابان هستند.

خبرهاي تكميلي متعاقبا ارسال مي شود .