واکاوی آینده سیاسی رئیس مجلس در شماره تازه پنجره

به گزارش خبرنگار مهر، هفتهنامه پنجره از دریچهای خاص به افق سیاسی پیش روی علی لاریجانی نگریسته و آن را در فرادید مخاطبان خود قرار داده است.
علیرضا زاکانی در مقام مدیر مسئولی هفتهنامه پنجره، نیز در این شماره دست بهقلم شده تا در سرمقاله ۲۴۶ پنجره، از لزوم بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی صحبت کرده است.
مخالفت دولتیها از جمله محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و علیاکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی با بررسی برجام توسط مجلس شورای اسلامی و از سوی دیگر اصرار اکثر نمایندگان برای بررسی توافق وین، باعث ایجاد گمانهزنیهای مختلفی شده است. هفتهنامه پنجره با بررسی این موضوع سعی کرده است علاوه بر تنقیح این موضوع به نقش علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز در این مسئله بپردازد و از این منظر گریزی هم به آینده سیاسی لاریجانی، در سایه نزدیکی وی به دولت زده است. در این زمینه سیاسینویسان پنجره به گفتوگو با محمدحسن آصفری، ابوالفضل ترابی، جواد جهانگیرزاده، صفر نعیمیرز و مهدی مطهرنیا زدهاند.
پنجره همچنین برای بررسی بهتر وضعیت مهاجران افغان در ایران هفتهنامه پنجره در شماره اخیر خود، پروندهای به این موضوع اختصاص داده است و به گفتوگو با فاطمه اشرفی، مدیر انجمن حامی و خانعلی هدایت، مسئول شورای ورزشی مهاجری نشسته است.
هفتهنامه پنجره به مدیرمسئولی علیرضا زاکانی و سردبیری سیدمرتضی فاطمی، در ۸۴ صفحه و قیمت ۵۰۰۰ تومان منتشر شده است.
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